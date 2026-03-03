Bogotá refuerza control a veterinarias: operativo realizado en Antonio Nariño, protege el bienestar animal

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

Con el objetivo de proteger la salud pública y garantizar el bienestar de los animales de compañía, la Alcaldía Local de Antonio Nariño adelantó un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a establecimientos veterinarios ubicados en el barrio Villa Mayor. Esta acción dejó un establecimiento cerrado por incumplimiento de normas.

Durante la jornada, el equipo institucional realizó la verificación integral de la documentación requerida para el funcionamiento de estos establecimientos, así como la revisión de las condiciones sanitarias, protocolos de higiene, manejo adecuado de residuos y la no tenencia de medicamentos vencidos. Estas acciones se desarrollaron en el marco de lo establecido por la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que regula el cumplimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de actividades económicas en el territorio.

El operativo tuvo un enfoque preventivo y pedagógico, orientado no solo a ejercer control, sino también a brindar acompañamiento a los propietarios de los establecimientos, socializando la normatividad vigente y promoviendo buenas prácticas que garanticen servicios seguros, responsables y de calidad para la comunidad.

Como resultado del proceso de verificación, se realizó el cierre preventivo de un establecimiento por incumplimiento de los requisitos exigidos para su operación y la suspensión de la actividad económica por cinco días a otro establecimiento, conforme a lo establecido en la normativa.

La Alcaldía Local de Antonio Nariño reitera su compromiso con la protección de los animales de compañía y con la garantía de condiciones adecuadas para la prestación de servicios veterinarios en la localidad. Seguiremos realizando este tipo de acciones para fortalecer la legalidad, el orden y la seguridad en beneficio de toda la ciudadanía.