Sigue crítica la situación en regiones de la Costa Caribe por las inundaciones; Defensoría urge al Gobierno atención para damnificados

–Durante su visita a comunidades en los corregimientos Severá, de Cereté, y Valparaíso, de San Pelayo, Córdoba, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, escuchó las peticiones de lideresas y líderes sociales y personas campesinas que fueron afectados en sus medios de vida y subsistencia debido a las inundaciones provocadas por un frente frío que golpeó con dureza al departamento en febrero. Uno de los propósitos de la entidad garante de los derechos humanos es que las instituciones competentes en todos los niveles implementen soluciones estructurales que permitan remediar de fondo lo que está ocurriendo.

En Severá, la comunidad expuso sus necesidades en materia de salud, saneamiento básico, medios de subsistencia, salud, infraestructura vial y educativa, pero también manifestó sus preocupaciones por la pérdida de sus cultivos y animales.

“Les quiero expresar la mayor solidaridad de parte de la Defensoría del Pueblo. Esta reunión fue de mucho aprendizaje para mí. Los primeros conocedores y conocedoras del territorio, del comportamiento de las aguas y de los riesgos que existen por un inadecuado manejo del ordenamiento territorial son las propias comunidades y la población campesina de la región. Por eso es fundamental trabajar de la mano con la gente para planear la recuperación, de manera que estos hechos no se sigan repitiendo”, afirmó la Defensora del Pueblo.

En esta localidad, reconocida como despensa agrícola de Cereté y poblaciones cercanas, los cultivos de pancoger registran pérdidas cercanas al 90%, lo cual ha afectado la producción de alimentos como berenjena, plátano, yuca, ñame, entre otros. Aunque reconocen que las ayudas humanitarias han servido, campesinas y campesinos dejaron ver su angustia por la pérdida de sus cosechas que fueron financiadas con créditos bancarios. Por este hecho, solicitaron la revisión de las políticas de asignación y presión crediticia, así como alternativas de condonación o alivio de deudas.

Afectaciones en salud, educación y energía eléctrica

En materia educativa, la situación es crítica, pues la Institución Educativa Valparaíso, en San Pelayo, no tiene servicios de agua y energía eléctrica. A ello se suma que la infraestructura educativa resultó afectada, al igual que el mobiliario. Los alumnos no cuentan con útiles escolares y los pocos computadores que tenían en el plantel se dañaron por el represamiento de las aguas.

En salud, la población expresó que no cuenta con servicio de agua potable, lo que deriva en afectaciones a su bienestar, aumenta el riesgo de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas y agrava las condiciones sanitarias a las que se ven enfrentados niños, niñas, personas mayores y mujeres y hombres con enfermedades crónicas.

Las personas afectadas, además, solicitaron campañas preventivas para evitar brotes de dengue e infecciones asociadas al agua estancada, así como jornadas enfocadas en salud mental. Igualmente, pidieron el envío regular de carro recolector para que haya un manejo adecuado de residuos sólidos y sean evitados mayores riesgos sanitarios.

La Defensora, en consecuencia, subrayó: “La mirada también debe ser preventiva y proyectarse a mediano y largo plazo para que esto no se repita. Cuenten, por favor, con el acompañamiento de nuestra institución. Vamos a estar muy pendientes de todo; estaremos presentes para hacer seguimiento no solo en estos días, sino también en los meses siguientes, brindándoles un acompañamiento constante a las comunidades”.

Llamado desde el PMU en Montería

Posteriormente, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el Centro de Convenciones de Montería, la Defensora del Pueblo les llamó la atención a la Gobernación de Córdoba y otras entidades del orden departamental y municipal sobre la urgente necesidad de recuperar los medios de vida y subsistencia de las comunidades perjudicadas por las inundaciones.

“Hemos promovido este espacio para profundizar en algunos temas, especialmente desde el enfoque de derechos humanos. Nos interesa analizar las afectaciones derivadas de la emergencia y las condiciones particulares de las comunidades impactadas, muchas de las cuales ya venían enfrentando situaciones de vulnerabilidad, procesos de victimización o condiciones de migración que requieren especial protección constitucional”, enfatizó la Defensora del Pueblo.

Garantías para sufragar en zonas afectadas

Otra de las preocupaciones de la Defensoría del Pueblo en el país es sobre la participación de la ciudadanía afectada por la ola invernal en la jornada electoral, toda vez que muchas personas aún desconocen si fueron trasladadas hacia otros lugares de votación.

“Sobre el contexto electoral, que también reviste especial importancia, sabemos que recientemente se realizaron traslados de puestos de votación como medida para garantizar el derecho al sufragio. Esta mañana estuvimos en el territorio escuchando a la ciudadanía sobre los retos que aún persisten y que requieren atención”, aseveró la Defensora.