MinTransporte activa línea de $14.800 millones para acelerar la transición de taxis a eléctricos en Colombia

–Una nueva línea de crédito de aproximadamente $14.800 millones activó el Ministerio de Transporte, en alianza con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías (FNG), para impulsar el reemplazo de taxis de combustión por vehículos eléctricos en el país, como parte de la estrategia del Gobierno Nacional para modernizar el parque automotor y avanzar en la transición energética.

El instrumento está dirigido a propietarios de hasta tres taxis que sean aceptados en el programa de sustitución a taxis eléctricos del Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico (FOPAT) del Ministerio de Transporte. Los recursos estarán disponibles hasta su agotamiento.

La línea permitirá financiar no solo el vehículo eléctrico, sino también su infraestructura de recarga, los costos de matrícula y el capital de trabajo correspondiente al mes en que el taxista deja de percibir ingresos mientras entra en operación el nuevo automotor. El monto máximo será de hasta $92 millones por taxi, con plazo de hasta cinco años y periodo de gracia de hasta tres meses.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, afirmó: “Hoy damos un paso concreto hacia una movilidad más limpia y justa. Esta línea de crédito no solo facilita que pequeños propietarios renueven sus taxis, sino que los convierte en protagonistas de la transición energética del país. Estamos hablando de menos emisiones en nuestras ciudades, más eficiencia en el servicio y mejores condiciones económicas para los transportadores”.

El esquema cuenta con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías a través de su estrategia FNG Territorios, lo que permitirá reducir el riesgo crediticio, facilitar la inclusión financiera de pequeños propietarios y subsidiar el 100% del costo de la comisión de la garantía, fortaleciendo la confianza institucional y la trazabilidad del proceso.

Por su parte, el presidente (e) de Bancóldex, José Alberto Garzón Gaitán, afirmó: “El lanzamiento de esta línea, con el apoyo del Ministerio de Transporte, refleja el respaldo de Bancóldex al sector empresarial colombiano y a la transición energética. Este nuevo instrumento, que esperamos llegue a todas las regiones del país, contribuye a la mitigación del cambio climático y a generar beneficios económicos y sociales para los taxistas, actores clave en la dinamización de las economías locales”.

A su turno, la vicepresidenta jurídica del Fondo Nacional de Garantías, Verónica Espejo, señaló que la garantía del FNG se consolida como instrumento para implementar políticas públicas, en este caso, la transición energética de un sector estratégico para el empleo y el crecimiento regional.

El Ministerio de Transporte invita a los propietarios de taxis interesados a consultar toda la información del programa en www.mintransporte.gov.co, en la pestaña Programas y Políticas – FOPAT para taxistas.