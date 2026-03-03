Trump: «Ahora Irán quiere hablar pero les dije… demasiado tarde»

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ya es demasiado tarde para que Irán vuelva a las negociaciones.

«Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han terminado. Ahora quieren hablar. Les dije: ‘demasiado tarde'», publicó en Truth Social este martes.

Anteriormente, el mandatario ya había declarado que Teherán quería llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

«Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Les dije que deberían haberlo hecho hace una semana».

Sin embargo, las autoridades iraníes lo desmintieron. «No negociaremos con Estados Unidos», afirmó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani.

Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, afirmó este martes que la única manera de poner fin a la guerra es deteniendo la «agresión» estadounidense e israelí contra Irán.

El funcionario hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa semanal celebrada en una escuela de la capital iraní, Teherán, dañada como resultado de los recientes ataques de Estados Unidos e Israel, al comentar las condiciones previas de Irán para poner fin a la guerra.

Baghaei declaró que «esta agresión militar no ha sido nuestra elección. Nuestra elección siempre ha sido la diplomacia», añadiendo que el aparato diplomático de Irán siguió «valientemente» el camino de la diplomacia con el apoyo del Gobierno e hizo todo lo posible hasta el último momento para evitar la guerra, pero la otra parte decidió iniciarla.

«La manera de detener esta guerra es parar la agresión. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene una responsabilidad (en este sentido)», precisó.

Baghaei reiteró que la comunidad internacional debe adoptar su decisión antes de que sea tarde y el alcance de la guerra se expanda en la región de Asia Occidental.

Preguntado sobre la posibilidad de que ciertos países árabes formaran una coalición anti-Irán con Estados Unidos, señaló que la política de principios de Teherán es continuar sus buenas relaciones con los vecinos, enfatizando que las acciones de Irán contra EE. UU. no indican de ninguna manera hostilidad del país hacia los países de la región.

Baghaei afirmó que Irán ha sido atacado injustamente y sin ninguna razón, alertando de que las «llamas» de la guerra se extenderán por todas partes si no se toman las medidas necesarias.

China pide retomar conversaciones

China insta a poner fin inmediatamente a las operaciones militares y regresar cuanto antes al diálogo y la negociación sobre la cuestión nuclear iraní, declaró hoy martes Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

La vocera hizo estas observaciones durante una rueda de prensa regular, tras las declaraciones hechas el lunes por el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) de las Naciones Unidas respecto a que no existen evidencias de que Irán haya estado llevando a cabo un programa nuclear armamentístico «estructurado».

China está muy preocupada por los ataques de Estados Unidos contra Irán llevados a cabo en medio del proceso de negociación, los cuales violan el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, y han dado como resultado una escalada repentina de las tensiones en Oriente Medio, comentó Mao.

China ha abogado en todo momento por una resolución pacífica de la cuestión nuclear iraní a través del diálogo y la negociación, y respeta el derecho legítimo de Irán al uso pacífico de la energía atómica, precisó la vocera.

China toma nota de la reiterada afirmación de Irán de que no tiene intenciones de desarrollar armas nucleares, añadió Mao, tras recordar que la nación persa llevó a cabo recientemente conversaciones serias con Estados Unidos sobre este tema.

La portavoz china ratificó que el asunto nuclear iraní debe en última instancia volver a la vía de la resolución política y diplomática.

China insta a todas las partes a preservar el régimen internacional de no proliferación nuclear y salvaguardar la paz y la estabilidad en Oriente Medio y el mundo en general, recalcó Mao. (Información RT y Xinhua).