Irán: «Las puertas del infierno se abrirán cada vez más para EE.UU. e Israel»
–El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el general Alí Mohammad Naeini, advirtió este martes que la respuesta del país a la agresión de EE.UU. e Israel continuará sin cesar y que la República Islámica vengará las vidas perdidas en estos ataques «hasta infligir una derrota completa e instructiva» a sus enemigos.
«Las puertas del infierno se abrirán cada vez más para EE.UU. e Israel», recoge las declaraciones del vocero Tasnim.
«La Guardia Revolucionaria continuará sus misiones a través del general Vahidi, con fuerza y sin ninguna interrupción; no hay motivo de preocupación», agregó.
El CGRI nombró al general de división Ahmed Vahidi como su nuevo comandante en jefe, tras la muerte del teniente general Mohammad Pakpour en los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel.
? ????? ??????: ????? ???? ??? ?? ??? ?? ??? ?????? ? ??????? ??? ????? ???
???? ??????????? ??? ?? ???? ????? ?????? ?? ???? ? ???? ??? ??????? ????? ??????? ??? ?????? ???? ?????
?? ??? ????? ?????? ??? ?????? ???? ?? ?????? ???? https://t.co/rg93KQOtgr pic.twitter.com/v5CsSTADLo
— ???????? ????? (@Tasnimnews_Fa) March 3, 2026
«Vengaremos la sangre de nuestros queridos mártires», aseguró el general Naeini, al adelantar que «el enemigo debe esperar ataques continuos y ejemplares».
Previamente, Ali Abdollahi, el comandante del cuartel general central de Jatam al Anbia, advirtió también que los ataques de Irán contra Israel y objetivos estadounidenses en la región, «en respuesta a la descarada agresión de EE.UU. y del régimen sionista», continuarán sin cesar hasta que «el enemigo» sea derrotado. (Información RT).