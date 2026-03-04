Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 5 y viernes 6 de marzo de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este jueves 5 y viernes 6 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

—

Jueves 5 de marzo de 2026

—

Chapinero

Cataluña

De la Calle 57 a la Calle 68, entre la Carrera 14 a la Carrera 24

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Suba

Rincón de Suba, San Cayetano, El Rincón, Ciudad Hunza, Los Naranjos, Club Los Lagartos

De la Carrera 88A a la Carrera 100A, entre la Calle 99 a la Calle 130

8:00 a.m.

24 horas

Instalación macromedidor

Usaquén

Santa Barbara Central

De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Tocarema, Palenque, Pastranita

De la Avenida Primera de Mayo a la Carrera 78, entre la Calle 41 Sur a la Avenida Calle 43 Sur

De la Avenida Primera de Mayo a la Carrera 78, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur

De la Avenida Primera de Mayo a la Transversal 78H Bis A, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Provivienda Oriental, Carvajal

De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Suba

Andes Norte, Batan, Chico Norte III, Sector Ciudad Jardín Norte, Club de Los Lagartos, Estoril, Julio Flórez, La Castellana, Las Villas, Monaco, Niza Norte, Niza Suba, Niza Sur, Pasadena, Potosí, Prado, Veraniego Sur, Puente Largo, San Patricio, Santa Bibiana, Santa Rosa.

Por Canal Salitre a la Calle 129, entre la Carrera 54 a la Avenida Boyacá

10:00 a.m.

12 horas

Mantenimiento correctivo

Kennedy

Catalina, Catalina II, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Oriental, Dindalito, El Jazmin, El Paraiso, Bosa Jacqueline, Las Acacias Los Almendros, Patio Bonito I, Provivienda Occidental, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintalito, Tocarema.

Afectación 1:

De la Calle 26 Sur a la Calle 53 B Sur, entre la Carrera 72 a la Carrera 79

Afectación 2:

De la Calle 38 Sur a la Calle 43B Sur, entre la Avenida Ciudad de Cali al Rio Bogotá

10:00 a.m.

4 horas

Verificación Macromedidor

—

Viernes 6 de marzo de 2026

—

Kennedy

Alcala, Alquería, Tejar, Ospina Pérez, San Vicente, Venecia, Venecia Occidental, Fatima, Muzú, Las Delicias, El Carmen.

De la Avenida Primera de Mayo a la Calle 54 Sur, entre la Carrera 50 a la Carrera 68

9:00 a.m.

5 horas

Verificación Macromedidor

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.