Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 5 y viernes 6 de marzo de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este jueves 5 y viernes 6 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
—
Jueves 5 de marzo de 2026
—
Chapinero
Cataluña
De la Calle 57 a la Calle 68, entre la Carrera 14 a la Carrera 24
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Suba
Rincón de Suba, San Cayetano, El Rincón, Ciudad Hunza, Los Naranjos, Club Los Lagartos
De la Carrera 88A a la Carrera 100A, entre la Calle 99 a la Calle 130
8:00 a.m.
24 horas
Instalación macromedidor
Usaquén
Santa Barbara Central
De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Tocarema, Palenque, Pastranita
De la Avenida Primera de Mayo a la Carrera 78, entre la Calle 41 Sur a la Avenida Calle 43 Sur
De la Avenida Primera de Mayo a la Carrera 78, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur
De la Avenida Primera de Mayo a la Transversal 78H Bis A, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Provivienda Oriental, Carvajal
De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
8:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Suba
Andes Norte, Batan, Chico Norte III, Sector Ciudad Jardín Norte, Club de Los Lagartos, Estoril, Julio Flórez, La Castellana, Las Villas, Monaco, Niza Norte, Niza Suba, Niza Sur, Pasadena, Potosí, Prado, Veraniego Sur, Puente Largo, San Patricio, Santa Bibiana, Santa Rosa.
Por Canal Salitre a la Calle 129, entre la Carrera 54 a la Avenida Boyacá
10:00 a.m.
12 horas
Mantenimiento correctivo
Kennedy
Catalina, Catalina II, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Oriental, Dindalito, El Jazmin, El Paraiso, Bosa Jacqueline, Las Acacias Los Almendros, Patio Bonito I, Provivienda Occidental, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintalito, Tocarema.
Afectación 1:
De la Calle 26 Sur a la Calle 53 B Sur, entre la Carrera 72 a la Carrera 79
Afectación 2:
De la Calle 38 Sur a la Calle 43B Sur, entre la Avenida Ciudad de Cali al Rio Bogotá
10:00 a.m.
4 horas
Verificación Macromedidor
—
Viernes 6 de marzo de 2026
—
Kennedy
Alcala, Alquería, Tejar, Ospina Pérez, San Vicente, Venecia, Venecia Occidental, Fatima, Muzú, Las Delicias, El Carmen.
De la Avenida Primera de Mayo a la Calle 54 Sur, entre la Carrera 50 a la Carrera 68
9:00 a.m.
5 horas
Verificación Macromedidor
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.