    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 5 y viernes 6 de marzo de 2026 en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Este jueves 5 y viernes 6 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Jueves 5 de marzo de 2026

    Chapinero
    Cataluña
    De la Calle 57 a la Calle 68, entre la Carrera 14 a la Carrera 24
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto
    Suba
    Rincón de Suba, San Cayetano, El Rincón, Ciudad Hunza, Los Naranjos, Club Los Lagartos
    De la Carrera 88A a la Carrera 100A, entre la Calle 99 a la Calle 130
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación macromedidor
    Usaquén
    Santa Barbara Central
    De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto
    Kennedy
    Tocarema, Palenque, Pastranita
    De la Avenida Primera de Mayo a la Carrera 78, entre la Calle 41 Sur a la Avenida Calle 43 Sur
    De la Avenida Primera de Mayo a la Carrera 78, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur
    De la Avenida Primera de Mayo a la Transversal 78H Bis A, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo
    Kennedy
    Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Provivienda Oriental, Carvajal
    De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
    8:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros
    Suba
    Andes Norte, Batan, Chico Norte III, Sector Ciudad Jardín Norte, Club de Los Lagartos, Estoril, Julio Flórez, La Castellana, Las Villas, Monaco, Niza Norte, Niza Suba, Niza Sur, Pasadena, Potosí, Prado, Veraniego Sur, Puente Largo, San Patricio, Santa Bibiana, Santa Rosa.
    Por Canal Salitre a la Calle 129, entre la Carrera 54 a la Avenida Boyacá
    10:00 a.m.
    12 horas
    Mantenimiento correctivo
    Kennedy
    Catalina, Catalina II, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Oriental, Dindalito, El Jazmin, El Paraiso, Bosa Jacqueline, Las Acacias Los Almendros, Patio Bonito I, Provivienda Occidental, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintalito, Tocarema.
    Afectación 1:
    De la Calle 26 Sur a la Calle 53 B Sur, entre la Carrera 72 a la Carrera 79
    Afectación 2:
    De la Calle 38 Sur a la Calle 43B Sur, entre la Avenida Ciudad de Cali al Rio Bogotá
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación Macromedidor

    Viernes 6 de marzo de 2026

    Kennedy
    Alcala, Alquería, Tejar, Ospina Pérez, San Vicente, Venecia, Venecia Occidental, Fatima, Muzú, Las Delicias, El Carmen.
    De la Avenida Primera de Mayo a la Calle 54 Sur, entre la Carrera 50 a la Carrera 68
    9:00 a.m.
    5 horas
    Verificación Macromedidor

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte