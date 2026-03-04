    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 4 de marzo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 4 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
    Baloto 21 26 32 34 40 – Superbalota 12
    Baloto Revancha 06 10 12 19 26 – Superbalota 14

    Valle 3428 – Serie 194
    Meta 7094 – Serie 024
    Manizales 7525 – Serie 273

    Dorado
    Mañana 1171 – La 5ta 1 – Tarde 6562 – La 5ta 6

    Culona
    Día 2313 – Noche 6039

    Astro Sol
    7250 – Signo Escorpión

    Astro Luna
    5717 – Signo Geminis

    Pijao de Oro
    2249 – La 5ta 3

    Paisita
    Día 1941 – La 5ta 1 – Noche 4018

    Chontico
    Día 8760 – La 5ta 9 – Noche 8097 – La 5ta 0

    Cafeterito
    Tarde 9106 – La 5ta 1 – Noche 5397 – La 5ta 3

    Sinuano
    Día 5661 – La 5ta 3 – Noche 8948 – La 5ta 3

    Cash Three
    Día 253 – Noche 766

    Play Four
    Día 8466 – Noche 1069

    Samán
    Día 8066

    Caribeña
    Día 7988 – La 5ta 7 – Noche 8607 – La 5ta 3

    Motilón
    Tarde 7200 – La 5ta 0 – Noche 9213 – La 5ta 5

    Fantástica
    Día 4628 – La 5ta 7 – Noche 8282 – La 5ta 2

    Antioqueñita
    Día 9544 – La 5ta 4 – Tarde 6204 – La 5ta 6

    Win 4
    8896

    Evening
    0816

    Ariel Cabrera
