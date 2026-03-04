Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 4 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 4 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Baloto 21 26 32 34 40 – Superbalota 12
Baloto Revancha 06 10 12 19 26 – Superbalota 14
Valle 3428 – Serie 194
Meta 7094 – Serie 024
Manizales 7525 – Serie 273
Dorado
Mañana 1171 – La 5ta 1 – Tarde 6562 – La 5ta 6
Culona
Día 2313 – Noche 6039
Astro Sol
7250 – Signo Escorpión
Astro Luna
5717 – Signo Geminis
Pijao de Oro
2249 – La 5ta 3
Paisita
Día 1941 – La 5ta 1 – Noche 4018
Chontico
Día 8760 – La 5ta 9 – Noche 8097 – La 5ta 0
Cafeterito
Tarde 9106 – La 5ta 1 – Noche 5397 – La 5ta 3
Sinuano
Día 5661 – La 5ta 3 – Noche 8948 – La 5ta 3
Cash Three
Día 253 – Noche 766
Play Four
Día 8466 – Noche 1069
Samán
Día 8066
Caribeña
Día 7988 – La 5ta 7 – Noche 8607 – La 5ta 3
Motilón
Tarde 7200 – La 5ta 0 – Noche 9213 – La 5ta 5
Fantástica
Día 4628 – La 5ta 7 – Noche 8282 – La 5ta 2
Antioqueñita
Día 9544 – La 5ta 4 – Tarde 6204 – La 5ta 6
Win 4
8896
Evening
0816