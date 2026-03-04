Cortes de luz este jueves 5 de marzo de 2026 en Bogotá, Mosquera y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 5 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio La Fragua. De la carrera 31 a carrera 33 entre calle 16 Sur a calle 18 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio Chico Sur. De la calle 67 Sur a calle 69 Sur entre carrera 87 a carrera 89 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Barrio San Bernardino Potreritos. De la calle 79 Sur a calle 81 Sur entre carrera 87 a carrera 89 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 2:30 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Comuneros. De la carrera 33 a carrera 35 entre calle 4 a calle 6 – Desde la 1:30 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Granada Norte. De la carrera 44 a carrera 50 entre calle 168 a calle 170 – Desde las 9:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Julio Flórez. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 100 a calle 102 –

Barrio Prado Veraniego Sur. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 127 a calle 129 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Barrancas Norte. De la calle 160 a calle 162 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Bella Suiza. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 126 a calle 128 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Las Violetas Rural. Vereda Los Soches – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

—

Municipios aledaños a Bogotá

—

Municipio de Chía, Cundinamarca

De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 31 a calle 33.Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Municipio de Mosquera, Cundinamarca

De la calle 11 a calle 13 entre carrera 0 a carrera 3.Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.