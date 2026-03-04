Esta semana la Unidad Móvil de Empleo estará en Kennedy, postúlate a sus ofertas

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de su Unidad Móvil de Atención llega a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde el lunes 2 al sábado 7 de marzo de 2026, al Centro de Desarrollo Comunitario de Bellavista en Kennedy en el occidente de Bogotá. Además, accede a más de 8.600 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Beneficios: ¿Vives en el sur y surocciente de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención. Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 7 de marzo de 2026 Estas son algunas de las oportunidades laborales: Contabilidad

Control y gestio?n

Impuestos

Operaciones.

Compras.

Relaciones laborales

Servicio al cliente.

Ingenieri?a logi?stica

No?mina.

Infraestructura TI.

Coordinador de cartera.

Coordinador de impuestos.

Especialista de contabilidad.

Especialista cuenta por pagar.

Gestor inmobiliario.

Supervisor de zona.

Senior planner.

Gerente li?der de producto.

Especialista en marketing bilingu?e B2 +.

Ingeniero IT operacio?n y mantenimiento.

Profesional en ingenieri?a civil, arquitectura o afi?n sector construccio?n.

Traductor.

Senior BIM engineer.

Ingeniero senior ele?ctrico.

Ingeniero residente auxiliar.

Ingeniero de costos y presupuesto.

Inspector de calidad.

Arquitecto urbanista.

Topo?grafo.

Ingeniero BIM.

Ingeniero residente de red.

Residente SST.

Modelador BIM.

Ingeniero ele?ctrico de sitio.

Dibujante civil.

Ingeniero residente.

Ingeniero Junior control de material y equipo.

Comprador de categori?a.

Subgerente MEP.

Ingeniero senior de planeacio?n.

Ingeniero planeacio?n y control de costos.

Ingeniero senior de edificacio?n.

Inspector SSTA.

Ingeniero junior.

Asistente de pago.

Ingeniero estructural.

Arquitecto senior.

Ingeniero QA/QC.

Ingeniero junior de tra?fico.

Ingeniero junior de integracio?n.

Ingeniero RAMS junior.

Maestro de obra.

Ingeniero CDE senior.

Ingeniero senior HVAC.

Residente social.

Ingeniero residente.

Inspector de obra.

Me?dico general consulta externa.

Enfermero.

Analista de planeacio?n.

Disen?ador industrial.

Ingeniero ambiental.

Analista de tesoreri?a.

Auxiliar o analista de laboratorio.

Odonto?logo general.

Docente profesional en investigacio?n.

Me?dico.

Psico?logo.

Profesional logi?stico y apoyo operativo de nodo.

Te?cnico biome?dico.

Contador.

Analista contable.

Analista de facturacio?n.

Analista de cuenta me?dica.

Abogado.

Comunicador de proyecto.

Gestor social.

Disen?ador gra?fico.

Enfermero profesional.

Analista QA.

Product owner Angular.

Coordinador de talento humano.

Administrador de Azure.

Coordinador de proyecto TI.

Especialista de trade marketing.

Contador.

Director de IT.

Social media YouTube data analyst.

Jefe de recursos humanos.

Abogado inmobiliario.

Requisitos: Accede a más de 8.600 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.