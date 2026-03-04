Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles marzo 4, 2026 -Dólar TRM: $3,751.41 (vigente 05 de marzo) -Euro $ 4,424.80 -Bitcoin US$ 73.511,30 Tasa de Interés -DTF: 9,70% -UVR: $ 401,35 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,26 -Petróleo Brent US$ 74,98 -Oro-Compra Banco de la República $ 583.863,59 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorPlanes culturales en marzo de 2026: Conozca la programación gratis de Biblored en Bogotá Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este jueves 5 de marzo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 ; taxis 5 y 6 También podría gustarte Economía Ecopetrol y Petrobras reanudarán operaciones de gas en Santa Marta, tras fallo judicial que revocó suspensión de exploración y producción Ariel Cabrera jueves octubre 31, 2024 Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera jueves junio 11, 2015 Nacional Minvivienda llevará soluciones de vivienda para la clase media mañana a Boyacá Giovanni Alarcón M. jueves marzo 3, 2016 Nacional Minvivienda está preparado para enfrentar la prolongación del fenómeno de El Niño Giovanni Alarcón M. lunes junio 22, 2015