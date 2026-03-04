Planes culturales en marzo de 2026: Conozca la programación gratis de Biblored en Bogotá
Foto: BibloRed – @EsteMichael.
Durante el mes de marzo de 2026, los clubes de lectura, los laboratorios de creación, los cineforos y en general la programación cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), estará dedicada a explorar cómo resistir desde las palabras, los cuerpos y los relatos. Esto teniendo en cuenta dos conmemoraciones de este mes: el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Cero Discriminación. ¡Asiste gratis!
Visita tu espacio de lectura más cercano y consulta toda la programación en https://www.biblored.gov.co/eventos. A continuación 10 actividades destacadas.
Programación destacada marzo
Clubes de lecturas compartidas – Voces en los márgenes: Club de persona mayor
- Biblioteca Pública del Centro Felicidad (CEFE) Cometas de Suba.
- Miércoles 4 de marzo – 10:30 a. m.
- Público: Personas mayores.
Nuestro club de persona mayor en el mes de marzo irá hilando algunos relatos de voces al margen: las víctimas, las minorías, las mujeres… Nos embarcaremos en la escucha testimonial, en el artefacto literario que hace traslucir el relato que pocos ojos desean posarse sobre él; asimismo nos detendremos en esos oficios que, sin fijarnos, hacen parte importante de nuestra cotidianidad.
Clubes de lecturas compartidas – ¡Encuentros diversos!
- Biblioteca Público Escolar La Marichuela
- Miércoles 4 de marzo – 2:30 p. m.
- Público: Personas mayores.
Acompáñanos a explorar la ciudad y su diversidad a través de la pregunta por la discriminación y sus respuestas artísticas en esta sesión de nuestro Club de No ficción – Persona Mayor. Exploremos los lenguajes narrativos, poéticos y musicales a través de exploraciones sonoras, libros y recursos audiovisuales para re pensar y vivir Bogotá.
Semillas para la lectura – Club de no ficción: crónicas de los saberes olvidados
- Biblioteca Pública de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA).
- Jueves 5 de marzo – 2:00 p. m.
- Todo público
Un encuentro de diferentes comunidades que indagan acerca de los saberes olvidados u ocultos. Acercamientos a la memoria a través de un recorrido por el recuerdo y la imaginación.
Clubes de lecturas compartidas – Círculo de Lectura Nómada: literatura marginalizada
- Biblioteca Pública del Deporte.
- Viernes 6 de marzo – 5:00 p. m.
- Público: jóvenes, adultos y personas mayores
En el marco del Día Mundial de la Cero Discriminación, este club de lectura propone acercarnos a obras que surgieron como denuncia frente a las exclusiones sociales de su época. Un espacio para reflexionar sobre literatura, memoria y resistencia desde perspectivas históricamente marginadas.
Clubes de lecturas compartidas – Voces en los márgenes, bibliotecas como espacios para las palabras, cuerpos y relatos que resisten
- Biblioteca Pública Francisco José de Caldas de Suba.
- Viernes 6, 13, 20 y 27 – 5:00 p. m.
- Público: jóvenes, adultos y personas mayores
Un espacio para reflexionar sobre la biblioteca como espacio de acogida y enunciación, donde las palabras se convierten en acto político y los cuerpos encuentran lugar para narrarse. Leeremos y conversaremos alrededor de textos que interpelan el silencio, cuestionan las exclusiones y amplían el horizonte de lo que puede ser contado.
Clubes de lecturas compartidas – Palabras desde el margen: cuerpo y resistencia
- Biblioteca Pública Bosa.
- Sábado 7 de marzo – 10:00 a. m.
- Público: jóvenes y adultos.
Les esperamos en este nuevo ciclo de lecturas, escrituras, amigos, amigas y encuentros. En esta ocasión tendremos un viaje literario por esas historias escritas a la orilla del río, conociendo esas grandes amistades que transformaron la historias y atreviéndonos a escribir nuevas narrativas colectivas. No falten.
Clubes de lecturas compartidas – Café literario: voces en los márgenes
- Biblioteca Pública Usaquén – Servitá.
- Sábados 7, 14, 21 y 28 de marzo – 3:00 p. m.
- Todo público
Un ciclo de cuatro sesiones para leer, conversar y reflexionar sobre las palabras, cuerpos e identidades que han sido silenciadas en la literatura.
Clubes de lecturas compartidas – ¿De qué color es la piel? Miradas juveniles sobre identidad y respeto
- Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá – Puente Aranda.
- Viernes 20 de marzo – 2:30 p. m.
- Público: 6 – 12 años (Infancia), 13 – 17 años (Adolescencia).
Un espacio para jóvenes que invita a conversar sobre color de piel, identidad y discriminación desde la lectura y el diálogo.
Laboratorios de creación – Resistencia: escribir contra la desigualdad
- Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal.
- Viernes 27 de marzo – 4:00 p. m.
- Público: adolescentes, jóvenes y adultos.
El Laboratorio de escritura es un lugar dedicado a la exploración creativa tanto en el ámbito escrito como gráfico. Aquí nos sumergimos en diversas temáticas culturales, sociales y de entretenimiento, con actividades que incluyen lectura, conversación, escritura e incluso ilustración. Durante el mes de marzo, abordaremos la temática de clases sociales, trabajo y desigualdad desde la escritura.
Clubes de lecturas compartidas – Cuerpos, memoria y resistencia: Voces del conflicto
- Biblioteca Pública Las Ferias.
- Martes 31 de marzo – 10:00 a. m.
- Público: Personas mayores.
Este encuentro propone un espacio sensible y reflexivo para conversar sobre las huellas que el conflicto armado ha dejado en la vida y el cuerpo de las personas, especialmente en las experiencias marcadas por el género.