Planes culturales en marzo de 2026: Conozca la programación gratis de Biblored en Bogotá

Foto: BibloRed – @EsteMichael.

Durante el mes de marzo de 2026, los clubes de lectura, los laboratorios de creación, los cineforos y en general la programación cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), estará dedicada a explorar cómo resistir desde las palabras, los cuerpos y los relatos. Esto teniendo en cuenta dos conmemoraciones de este mes: el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Cero Discriminación. ¡Asiste gratis!

Visita tu espacio de lectura más cercano y consulta toda la programación en https://www.biblored.gov.co/eventos. A continuación 10 actividades destacadas.

Programación destacada marzo

Clubes de lecturas compartidas – Voces en los márgenes: Club de persona mayor

Biblioteca Pública del Centro Felicidad (CEFE) Cometas de Suba.

Miércoles 4 de marzo – 10:30 a. m.

Público: Personas mayores.

Nuestro club de persona mayor en el mes de marzo irá hilando algunos relatos de voces al margen: las víctimas, las minorías, las mujeres… Nos embarcaremos en la escucha testimonial, en el artefacto literario que hace traslucir el relato que pocos ojos desean posarse sobre él; asimismo nos detendremos en esos oficios que, sin fijarnos, hacen parte importante de nuestra cotidianidad.

Clubes de lecturas compartidas – ¡Encuentros diversos!

Biblioteca Público Escolar La Marichuela

Miércoles 4 de marzo – 2:30 p. m.

Público: Personas mayores.

Acompáñanos a explorar la ciudad y su diversidad a través de la pregunta por la discriminación y sus respuestas artísticas en esta sesión de nuestro Club de No ficción – Persona Mayor. Exploremos los lenguajes narrativos, poéticos y musicales a través de exploraciones sonoras, libros y recursos audiovisuales para re pensar y vivir Bogotá.

Semillas para la lectura – Club de no ficción: crónicas de los saberes olvidados

Biblioteca Pública de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA).

Jueves 5 de marzo – 2:00 p. m.

Todo público

Un encuentro de diferentes comunidades que indagan acerca de los saberes olvidados u ocultos. Acercamientos a la memoria a través de un recorrido por el recuerdo y la imaginación.

Clubes de lecturas compartidas – Círculo de Lectura Nómada: literatura marginalizada

Biblioteca Pública del Deporte.

Viernes 6 de marzo – 5:00 p. m.

Público: jóvenes, adultos y personas mayores

En el marco del Día Mundial de la Cero Discriminación, este club de lectura propone acercarnos a obras que surgieron como denuncia frente a las exclusiones sociales de su época. Un espacio para reflexionar sobre literatura, memoria y resistencia desde perspectivas históricamente marginadas.

Clubes de lecturas compartidas – Voces en los márgenes, bibliotecas como espacios para las palabras, cuerpos y relatos que resisten

Biblioteca Pública Francisco José de Caldas de Suba.

Viernes 6, 13, 20 y 27 – 5:00 p. m.

Público: jóvenes, adultos y personas mayores

Un espacio para reflexionar sobre la biblioteca como espacio de acogida y enunciación, donde las palabras se convierten en acto político y los cuerpos encuentran lugar para narrarse. Leeremos y conversaremos alrededor de textos que interpelan el silencio, cuestionan las exclusiones y amplían el horizonte de lo que puede ser contado.

Clubes de lecturas compartidas – Palabras desde el margen: cuerpo y resistencia

Biblioteca Pública Bosa.

Sábado 7 de marzo – 10:00 a. m.

Público: jóvenes y adultos.

Les esperamos en este nuevo ciclo de lecturas, escrituras, amigos, amigas y encuentros. En esta ocasión tendremos un viaje literario por esas historias escritas a la orilla del río, conociendo esas grandes amistades que transformaron la historias y atreviéndonos a escribir nuevas narrativas colectivas. No falten.

Clubes de lecturas compartidas – Café literario: voces en los márgenes

Biblioteca Pública Usaquén – Servitá.

Sábados 7, 14, 21 y 28 de marzo – 3:00 p. m.

Todo público

Un ciclo de cuatro sesiones para leer, conversar y reflexionar sobre las palabras, cuerpos e identidades que han sido silenciadas en la literatura.

Clubes de lecturas compartidas – ¿De qué color es la piel? Miradas juveniles sobre identidad y respeto

Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá – Puente Aranda.

Viernes 20 de marzo – 2:30 p. m.

Público: 6 – 12 años (Infancia), 13 – 17 años (Adolescencia).

Un espacio para jóvenes que invita a conversar sobre color de piel, identidad y discriminación desde la lectura y el diálogo.

Laboratorios de creación – Resistencia: escribir contra la desigualdad

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal.

Viernes 27 de marzo – 4:00 p. m.

Público: adolescentes, jóvenes y adultos.

El Laboratorio de escritura es un lugar dedicado a la exploración creativa tanto en el ámbito escrito como gráfico. Aquí nos sumergimos en diversas temáticas culturales, sociales y de entretenimiento, con actividades que incluyen lectura, conversación, escritura e incluso ilustración. Durante el mes de marzo, abordaremos la temática de clases sociales, trabajo y desigualdad desde la escritura.

Clubes de lecturas compartidas – Cuerpos, memoria y resistencia: Voces del conflicto

Biblioteca Pública Las Ferias.

Martes 31 de marzo – 10:00 a. m.

Público: Personas mayores.

Este encuentro propone un espacio sensible y reflexivo para conversar sobre las huellas que el conflicto armado ha dejado en la vida y el cuerpo de las personas, especialmente en las experiencias marcadas por el género.