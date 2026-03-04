No hay brote de moquillo canino en Bogotá: el llamado es a no bajar la guardia en prevención

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Frente a versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto brote de moquillo canino (distemper) en la ciudad, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informa a la ciudadanía que a la fecha no existe un reporte oficial que evidencie un brote ni una alerta sanitaria reciente por esta enfermedad en Bogotá.

La entidad realizó verificaciones con clínicas médico veterinarias y organizaciones de protección animal. Sin embargo, no se cuenta con estadísticas ni reportes que indiquen una epidemia o proliferación de este virus en la capital.

El moquillo o distemper canino es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a cachorros, aunque puede presentarse en perros de cualquier edad.

Compromete los sistemas respiratorio, digestivo y nervioso, y puede manifestarse con fiebre, secreción nasal u ocular, tos, vómito, diarrea con o sin sangre y síntomas neurológicos como temblores musculares o convulsiones. Si bien no existe un brote en la ciudad, el IDPYBA hace un llamado a la prevención, especialmente en temporada de lluvias, cuando aumenta la circulación de virus y la vulnerabilidad de los animales.

Entre las principales recomendaciones para el cuidado de las mascotas en Bogotá, se encuentran

Mantener el esquema de vacunación completo y aplicar los refuerzos anuales.

Realizar desparasitación periódica.

Evitar el contacto con otros animales en caso de presentar algún signo

Limpiar las patas y el hocico al regresar del parque utilizando agua y jabón suave productos de higiene recomendados por el médico veterinario.

Proteger a los animales de la lluvia y de la intemperie, garantizándoles espacios cálidos y secos para su descanso.

En caso de que un perro presente síntomas compatibles con distemper, se recomienda acudir de inmediato a un médico veterinario para realizar la valoración y las pruebas diagnósticas correspondientes.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) reiteró que la vacunación es la única medida efectiva de prevención y recordó que durante el mes de marzo se estarán adelantando brigadas veterinarias gratuitas en varias localidades, que incluyen valoraciones básicas de salud.

El Distrito invita a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales y a evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma innecesaria.