En 2025 murieron 93 animales silvestres en Colombia: CAR lanza alerta

Foto: CAR

En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR reitera el llamado a la ciudadanía para proteger la biodiversidad y reducir los casos de atropellamiento de especies en las vías del territorio.

De acuerdo con los registros consolidados por las direcciones regionales de la entidad, durante el año 2025 fueron reportados 93 individuos de fauna silvestre víctimas de atropellamiento, una cifra que evidencia la magnitud de esta problemática ambiental y que podría ser mayor debido al subregistro de casos que no son reportados.

Las regionales Gualivá, Rionegro, Sabana Centro y Tequendama concentran el mayor número de eventos, debido a la cercanía entre corredores viales y ecosistemas naturales, lo que incrementa el riesgo para las especies que habitan estos territorios.

Entre los animales más afectados se encuentran zarigüeyas, zorros cangrejeros y diversas especies de serpientes, fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas, ya que contribuyen al control de plagas, la dispersión de semillas y el mantenimiento de la biodiversidad.

Asimismo, se han identificado corredores críticos como los tramos Funza – Siberia, La Vega – Sasaima y la Ruta del Sol, donde el alto flujo vehicular aumenta la probabilidad de atropellamientos.

“Nuestra alerta por la protección de la fauna se mantiene en este 2026 pues solo durante el mes de enero se registraron 11 casos de animales atropellados en las vías del territorio, una cifra que evidencia que esta problemática persiste y que requiere del compromiso de todos los actores viales para proteger la biodiversidad”, afirmó Magdala Iregui Quevedo, directora técnica de Biodiversidad.

Frente a esta situación, la CAR avanza en la implementación de acciones como la instalación de señalización especializada y el fortalecimiento de medidas orientadas a la protección de la fauna silvestre, con el fin de reducir el riesgo y promover la coexistencia entre el desarrollo vial y la conservación ambiental.

En el marco de esta fecha la Corporación hace un llamado a conductores y ciudadanos a reducir la velocidad, mantenerse alerta y respetar la vida silvestre.