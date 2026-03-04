Registrador: Principales amenazas para elecciones no están en procesamiento tecnológico de resultados sino en la coacción, compra de votos y dinero ilegal en las campañas: Registrador

–En nueva tácita reacción a las insistentes denuncias del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude en las elecciones del próximo domingo para congreso, el registrador nacional Hernán PenagoS, advirtió este miercoles que «las principales amenazas para la transparencia electoral no se encuentran en el procesamiento tecnológico de los resultados, sino en prácticas ilegales que afectan la libertad del voto».

“El fraude está en la coacción al elector, en la compra de votos, en la financiación ilegal de campañas y en el uso indebido de recursos públicos en política. Ese es el fraude del que debemos estar pendientes”, afirmó Penagos en la séptima sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, una reunión interinstitucional en el marco del Plan Democracia, con la participación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el procurador, Gregorio Eljach; el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez y la Cúpula Militar.

El registrador indicó que, mientras existe debate sobre aspectos técnicos del proceso, es fundamental no perder de vista las prácticas que realmente pueden afectar la voluntad libre de los ciudadanos. “Toda la institucionalidad colombiana está trabajando para garantizar tranquilidad democrática al país”, puntualizó.

Las principales amenazas para la transparencia electoral no se encuentran en el procesamiento tecnológico de los resultados, sino en prácticas ilegales que afectan la libertad del voto. “El fraude está en la coacción al elector, en la compra de votos, en la financiación ilegal… pic.twitter.com/m6gDK1gVAf — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 4, 2026

Por otra parte, Penagos volvió a referirse a los softwares electorales y sostuvo que la auditoríano a estos no comenzó recientemente, sino que hace parte de un plan de revisión que se ha desarrollado durante todo el año para garantizar la integridad del proceso electoral.

Explicó que los principales sistemas tecnológicos utilizados en las elecciones están siendo revisados por una empresa internacional con amplia trayectoria en materia electoral.

“Se trata de una empresa destacada en Latinoamérica, con experiencia desde 1983 y que hace parte de la Unión de Organismos Electorales de Latinoamérica, encargada de auditar los softwares más importantes del proceso”, sostuvo.

#YoConfíoEnElProcesoElectoral | A pocos días de las elecciones de Congreso, se desarrolla una reunión interinstitucional en el marco del Plan Democracia, con la participación del registrador nacional, Hernán Penagos; el @mindefensa, Pedro Sánchez, el procurador general @PGN_COL,… pic.twitter.com/VGQP53ZKrG — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 4, 2026



Finalmente, Hernán Penagos reiteró que la Registraduría seguirá explicando cada etapa del proceso electoral y atendiendo las inquietudes de la ciudadanía, los partidos políticos y los organismos de control, con el propósito de fortalecer la confianza en las elecciones y garantizar transparencia en el proceso.

“Lo único que quiero es darle tranquilidad a la ciudadanía. Recibimos todas las inquietudes con respeto y las responderemos cuantas veces sea necesario. Nuestro deber es explicar el proceso y transmitirle al país que estamos trabajando con toda la institucionalidad para garantizar elecciones transparentes”, concluyó.