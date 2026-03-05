    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este viernes 6 de marzo de 2026 en Bogotá

    –(Foto EAAB). Este viernes 6 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Viernes 6 de marzo de 2026

    Kennedy
    Alcala, Alquería, Tejar, Ospina Pérez, San Vicente, Venecia, Venecia Occidental, Fatima, Muzú, Las Delicias, El Carmen.
    De la Avenida Primera de Mayo a la Calle 54 Sur, entre la Carrera 50 a la Carrera 68
    9:00 a.m.
    5 horas
    Verificación Macromedidor

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

