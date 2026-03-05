Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este viernes 6 de marzo de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este viernes 6 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
—
Viernes 6 de marzo de 2026
—
Kennedy
Alcala, Alquería, Tejar, Ospina Pérez, San Vicente, Venecia, Venecia Occidental, Fatima, Muzú, Las Delicias, El Carmen.
De la Avenida Primera de Mayo a la Calle 54 Sur, entre la Carrera 50 a la Carrera 68
9:00 a.m.
5 horas
Verificación Macromedidor
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.