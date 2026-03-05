Resultados de las loterías y chances de este jueves 5 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 5 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 1797 – La 5ta 5 – Tarde 9044 – La 5ta 3
Culona
Día 2640 – Noche 5059
Astro Sol
2334 – Signo Capricornio
Pijao de Oro
6946 – La 5ta 3
Paisita
Día 8539 – La 5ta 0 – Noche 7485
Chontico
Día 7872 – La 5ta 5 – Noche 8052 – La 5ta 3
Cafeterito
Tarde 8300 – La 5ta 9 – Noche 7024 – La 5ta 3
Sinuano
Día 1942 – La 5ta 8 – Noche
Cash Three
Día 541 – Noche
Play Four
Día 1831 – Noche
Samán
Día 1679
Caribeña
Día 5110 – La 5ta 1 – Noche
Motilón
Tarde 3476 – La 5ta 9 – Noche
Fantástica
Día 6638 – La 5ta 7 – Noche
Antioqueñita
Día 2539 – La 5ta 8 – Tarde 1142 – La 5ta 3