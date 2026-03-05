    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este jueves 5 de marzo de 2026 en Colombia

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 5 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 1797 – La 5ta 5 – Tarde 9044 – La 5ta 3

    Culona
    Día 2640 – Noche 5059

    Astro Sol
    2334 – Signo Capricornio

    Pijao de Oro
    6946 – La 5ta 3

    Paisita
    Día 8539 – La 5ta 0 – Noche 7485

    Chontico
    Día 7872 – La 5ta 5 – Noche 8052 – La 5ta 3

    Cafeterito
    Tarde 8300 – La 5ta 9 – Noche 7024 – La 5ta 3

    Sinuano
    Día 1942 – La 5ta 8 – Noche

    Cash Three
    Día 541 – Noche

    Play Four
    Día 1831 – Noche

    Samán
    Día 1679

    Caribeña
    Día 5110 – La 5ta 1 – Noche

    Motilón
    Tarde 3476 – La 5ta 9 – Noche

    Fantástica
    Día 6638 – La 5ta 7 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2539 – La 5ta 8 – Tarde 1142 – La 5ta 3

