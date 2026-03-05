Enjuician a tres soldados acusados de golpear y causarle la muerte a un perrito recién nacido en el Valle

–La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), logró la judicialización de los soldados Abel José Meza Gómez, Jorge Luis Benavides Alvear y John Sebastián Fajardo Padilla, como presuntos responsables de causarle la muerte a un perrito el pasado 5 de febrero, en un Puesto Avanzado de Infantería de Marina (PAIM) ubicado en inmediaciones del aeropuerto de Buenaventura, Valle del Cauca.

Las evidencias indican que los militares habrían recogido al canino, recién nacido, en medio de la vegetación. Meza Gómez lo habría sujetado a la fuerza y agredido; mientras que Fajardo Padilla presuntamente lo atacó con un machete.

Entre tanto, Benavides Alvear es señalado de grabar en video lo sucedido y posteriormente compartir el registro a sus contactos por chats de mensajería instantánea.

Los tres soldados fueron capturados en una acción conjunta realizada con unidades de la Policía Nacional. La Fiscalía los presentó ante un juez penal de control de garantías y les imputó el delito de muerte animal agravada.

Fajardo Padilla aceptó los cargos y seguirá vinculado a la investigación. Los otros dos procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.