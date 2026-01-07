Gobierno reglamentará producción de biogás y biometano para fortalecer seguridad energética del país

Foto: Ministerio de Minas y Energía

El Gobierno del presidente Gustavo Petro continúa avanzando hacia la Transición Energética Justa con una nueva reglamentación que permitirá garantizar la oferta de gas natural y da un nuevo impulso al aprovechamiento de otras formas complementarias para el suministro del energético mediante biogás y biometano.

Con ese propósito, el Ministerio de Minas y Energía expidió para comentarios hasta el próximo 14 de enero un proyecto de decreto que ajusta las reglas del mercado mayorista de gas natural, promueve una mayor disponibilidad del gas nacional e importado, y establece un nuevo marco legal para el aprovechamiento energético del biogás y el biometano, obtenidos del reciclaje de materias orgánicas y residuos sometidos un proceso tecnológico de avanzada tecnología.

La cartera energética explicó que con esta normatividad se busca corregir distorsiones de precios, proteger a los usuarios del servicio público domiciliario y diversificar la matriz energética del país.

La norma en estudio, que modifica el Decreto 1073 de 2015, introduce ajustes en las reglas de declaración y comercialización del gas natural nacional e importado, con el propósito de garantizar que el combustible disponible sea puesto efectivamente al servicio del mercado y de los usuarios.

También establece disposiciones transitorias para evitar incrementos injustificados en los precios, especialmente en contextos de oferta ajustada.

“El objetivo central de estas medidas es asegurar que el gas disponible llegue al mercado en condiciones justas y transparentes, evitando prácticas que terminen trasladando sobrecostos a los hogares y a los sectores productivos», aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

La justificación del borrador de decreto también habla de la necesidad de crear un marco habilitante para el aprovechamiento energético del biogás y el biometano, permitiendo su producción, uso e integración progresiva en la infraestructura de gas combustible, bajo criterios de calidad, seguridad y trazabilidad.

Esta apuesta se articula con la gestión sostenible de residuos, la economía circular y el fortalecimiento de la seguridad energética en los territorios.

“Colombia avanza en la diversificación de su matriz energética. El biogás y el biometano no solo amplían la oferta de gas, sino que convierten los residuos en una oportunidad para la transición energética justa y la seguridad energética territorial», señaló el ministro Palma.

El proyecto de decreto fue publicado para comentarios de la ciudadanía, en cumplimiento de los principios de transparencia y participación, y se enmarca en las competencias del Gobierno nacional para garantizar el abastecimiento, la confiabilidad del servicio público de gas combustible y la protección de los usuarios.