Golpe a delitos electorales; ya se han incautado más de $1.400 millones para compra de votos: Mindefensa

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez, reportó los primeros resultados de la ofensiva sostenida para neutralizar el uso de dinero ilícito que pretende alterar la voluntad ciudadana mediante compra de votos, financiación irregular de campañas y otras prácticas ilegales.

Las operaciones de control adelantadas en Antioquia, Valle del Cauca, Meta, La Guajira, Córdoba y Norte de Santander han permitido incautar más de $1.491 millones en efectivo, recursos que presuntamente estarían destinados a estructuras vinculadas a delitos electorales, destacó el jefe de la cartera de Defensa.

El último operativo se realizó en la vía Planeta Rica – Montería (Córdoba), en el peaje «Purgatorio», donde unidades de la Policia decomisaron $434 millones en efectivo que eran transportados en un vehículo particular y capturaron a dos personas. De acuerdo con las primeras verificaciones, el dinero tenía como destino el municipio de Montelíbano y presuntamente estaría relacionado con la financiación de delitos electorales.

— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 5, 2026

De acuerdo con las autoridades locales, los capturados son el exconcejal de Montelíbano, Misael Augusto Villarreal Jorge y Virginia Rosa Urango Ramos, quienes se movilizaban en un vehículo Renault azul gris, de placas FGW044. El político no pudo justificar la procedencia y destino del dinero incautado.

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de Córdoba, quienes, durante el registro, los uniformados encontraron en los asientos traseros un bolso negro con el logo de un equipo de fútbol que contenía 4.100 billetes de $100.000 y 494 billetes de $50.000, para un total de $434.700.000 en efectivo.

Villarreal Jorge había perdido su investidura luego de que el Consejo de Estado ratificara en 2025 un fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba que declaró la pérdida de investidura de tres concejales del Partido de la U por conflicto de intereses en la elección del secretario general del Concejo para el periodo 2024.

La situación jurídica del exconcejal será definida en las próximas horas ante un juez de control de garantías.

«Cada peso que le quitamos a estas redes ilegales es un paso para proteger la democracia. Nuestra Fuerza Pública continuará desplegada en todo el territorio nacional para blindar el proceso electoral, garantizar elecciones libres y asegurar que los colombianos puedan decidir sin presiones, corrupción ni intimidación», señaló el ministro de Defensa.

Previamente, en el sur de La Guajira se produjo la incautación de 145 millones de pesos en efectivo, que serían destinados, según las autoridades, a la compra de votos.

El dinero fue hallado oculto dentro de una camioneta que era transportado en una grúa. Durante la inspección, los agentes encontraron siete sobres con billetes de 100 mil pesos, junto a material de propaganda política alusiva a un candidato al Senado.

— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 4, 2026



En el procedimiento fueron capturados Rodrigo Antonio Brujes y Luis Alfredo Acuña Vega, éste último conocido como ‘El Toro’, oriundo de El Molino, escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), y hombre de confianza de Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes.

Según fuentes judiciales, Acuña se movilizaba en una camioneta Toyota y para tratar de evadir el control policial simuló una falla mecánica y solicitó el servicio de grúa.

No se puede obstaculizar la orden que dió el presidente a la policía. La compra de votos es un delito y quiénes se presten a ellos deben ser capturados. https://t.co/Bpe9jvK1Hq — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 4, 2026

De otro lado, en el Tolima, en la vía Ibagué-Girardot, la Policía interceptó a sujeto de 70 años que transportaba 70 millones de pesos en efectivo.

En el Chocó, en la vía entre Quibdó y Condoto, fue detenido otro que transportaba 20 millones de pesos en efectivo.