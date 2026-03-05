Se reabre el Parque Nacional Natural Tayrona; Gobierno garantiza seguridad

–El Parque Nacional Natural Tayrona se reabre este jueves tras implementarse una estrategia integral de atención para garantizar la protección de la vida, la seguridad de los visitantes y los guardaparques y la reactivación ordenada del ecoturismo en esta área protegida.

Parques Nacionales Naturales de Colombia indicó que en coordinación con el Ministerio de Ambiente y entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta, la Policía Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio del Interior, así como asociaciones de prestadores de servicios, comunidades del territorio, y entidades garantes, se acordaron diferentes acciones que permitirán retomar la normalidad en la zona.

“Este proceso nos permitió construir una estrategia integral con diferentes entidades del Estado y con los actores del territorio para avanzar en la apertura del Parque Nacional Natural Tayrona con medidas claras de protección de la vida. Estamos hablando de acciones concretas para recuperar infraestructura crítica, fortalecer la presencia institucional y garantizar que el ecoturismo en este sitio de importancia mundial se desarrolle de manera responsable”, señaló Luiz Olmedo Martínez Zamora, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Una de las medidas adoptadas dentro de los espacios de concertación del Conaldef, es la instalación de un fuerte de Carabineros para la presencia permanente de uniformados de la Policía. Dentro del Parque ya están 60 policías y este número podría aumentar a 80. El fuerte tendrá la capacidad de caballerizas para hacer recorridos a caballo o mula, así como la presencia de caninos antiexplosivos y antinarcóticos que reforzarán las medidas de seguridad.

“Este es el resultado de meses de trabajo y coordinación a través del CONALDEF con todas las entidades del Estado. Nuestra prioridad ha sido el respeto por la naturaleza y el cuidado de la vida en uno de los ecosistemas más importantes del país. Por eso, desde 2025 hemos hecho un seguimiento permanente a la situación del Tayrona. La apertura del Parque marca el inicio de un nuevo proceso de monitoreo continuo que implica convocar a todas las entidades que hacen parte del Consejo, y a otras más, para que desde sus competencias garanticen las condiciones de seguridad y protección de este Parque Nacional Natural y que las actividades de ecoturismo se desarrollen en armonía con la protección de la naturaleza”, señaló la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres.

Así mismo, se hará una inversión superior a los $ 1.000 millones para lograr la recuperación de áreas estratégicas que se encuentran afectadas al interior del Parque. Las zonas que serán intervenidas fueron definidas luego de un recorrido de más de cinco días en cuatro áreas críticas del parque. Durante el tiempo en que dure la intervención, liderada por la UNGRD, habrá zonas con acceso restringido en el parque.

Por otro lado, Parques Nacionales Naturales avanza junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y las comunidades locales en el desarrollo del Plan de Ordenamiento Ecoturístico, un proceso construido durante 18 meses que busca orientar el futuro del ecoturismo en el parque como una estrategia de conservación, desarrollo territorial y generación de oportunidades para las comunidades.

“Desde el primer momento se tomaron acciones como la instalación de una mesa interinstitucional con Parques Nacionales, Fuerza Pública, gremios y demás actores del sector para analizar la situación del Parque Nacional Natural Tayrona y coordinar el acompañamiento a su apertura. Hoy venimos con el compromiso de fortalecer la articulación para avanzar en la estructuración de un proyecto de infraestructura, a través de Fontur, por cerca de $2.700 millones, para la reactivación del destino. La próxima semana una delegación de esta cartera estará en el territorio para revisar de manera técnica cómo avanza esa estructuración”, sostuvo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

Esa cartera también anunció que hay un proyecto aprobado por $5.762 millones de pesos para promocionar los Parques Nacionales Naturales de Colombia con vocación ecoturística como destinos estratégicos de turismo de naturaleza, fortaleciendo su visibilidad, reconocimiento y presencia en los mercados nacionales e internacionales.

La apertura del Parque Nacional Natural Tayrona se da en un contexto de fortalecimiento institucional y de cooperación entre entidades públicas, comunidades y prestadores de servicios, con el objetivo de consolidar un modelo de ecoturismo que contribuya a la economía regional y, al mismo tiempo, garantice la conservación de los ecosistemas y la protección de la vida en uno de los patrimonios naturales más importantes del país.