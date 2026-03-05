Petro arremete otra vez contra el Metro de Bogotá y Galán lo invita subirse al tren en las pruebas que se están haciendo en el patiotaller de Bosa

–«Solo por sectarismo político, cambiaron el metro subterráneo de Bogotá listo para construir, dejaron pasar casi una década para hacer un metro elevado que en ciudades densas destruye el urbanismo», escribió en su cuenta en X el presidente Gustavo Petro.

El jefe del Estado hizo el pronunciamiento al tenor de un comentario que hizo en la misma red Santiago Silvera M, ingeniero, consultor Senior Mecánico y experto en transporte apoyando su oposición al megaproyecto. Este advirtió que «desde el día que se concibió la idea de cambiar el proyecto para hacerlo elevado, se sabía que debido al contexto urbano y social de Bogotá, sería un problema tener esa infraestructura elevada».

Además señaló que el metro es mucho mas que un sistema de transporte del que carecía Bogotá. Es un proyecto de ciudad. Los costos de mantenimiento y las inversiones necesarias para minimizar el impacto negativo del viaducto, es algo que, de manera deliberada para justificar el cambio de proyecto, no se tuvo en cuenta en el estudio de Systra en 2016.

Y concluyó que el metro siempre debió ser subterráneo, y construirse hasta donde los recursos alcanzaran, y así como lo hace hoy Quito, considerar las extensiones de la línea después.

Inmediatamente, el alcalde mayor de la capital Carlos Fernando Galán respondió en su cuenta en X:

«Presidente, vamos ya en 73% y usted todavía no conoce el metro. Acépteme la invitación, vamos a Bosa, al patiotaller, conoce la obra y se monta al tren que ya está en pruebas. Escoja usted la fecha y yo organizo todo».

Además, Galán adjuntó un video en el cual le muestra al jefe del Estado al Metro de Bogotá en pleno movimiento:

