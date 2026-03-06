CAR decreta segunda alerta por mala calidad de aire en zona rural de Mochuelo, al sur de Bogotá

Foto: UAESP.

Durante este miércoles 4 de febrero de 2026, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) nuevamente declaró el Nivel de Alerta Preventiva por mala calidad del aire en el sector rural de Mochuelo, al sur Bogotá. Según la autoridad ambiental regional, gran parte del deterioro de la calidad de aire obedece a emisiones de actividades industriales como ladrilleras, cementeras y asfalteras que operan en esta zona rural.

La última medida se había levantado apenas hace ocho días y nuevamente la estación de monitoreo ubicada en ese punto de la localidad Ciudad Bolívar registra niveles altos de Material Particulado (PM2.5) considerado dañino para la salud humana.

Para la autoridad ambiental regional, esta situación evidencia la falta de compromiso y voluntad por parte de los actores y actividades industriales que están reunidos en esta zona de la capital del país como ladrilleras, asfalteras y cementeras que no están priorizando la mitigación de contaminantes.

“Esto no es un simulacro ni una decisión administrativa, es una alerta que se decreta técnicamente y con la cual la Dirección Regional Bogotá – La Calera tiene una instrucción clara: seguimiento estricto y medidas contundes para los responsables de este daño en la calidad del aire”, aseguró el director general de la CAR, Alfred Ballesteros.

La CAR anunció el reforzamiento en los operativos de control y vigilancia de las actividades productivas que se desarrollan en este sector, y a través de sus equipos especializados mantendrá monitoreo constante de la calidad del recurso aire, pues si bien las lluvias que se vienen presentando en forma intermitente ayudan a limpiar el ambiente, es claro que no se han adoptado suficientes medidas para la reducción de emisiones de fuentes fijas en Mochuelo.