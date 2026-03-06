    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 6 de marzo de 2026 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 6 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

    Miloto 30 05 12 14 29

    Lotería de Medellín 8857 -Serie 091 – La 5ta 1
    Lotería de Santander 5904 – Serie 034 – La 5ta 4
    Lotería de Risaralda 9197 – Serie 251 – La 5ta 1

    Dorado
    Mañana 8655 – La 5ta 4 – Tarde 1776 – La 5ta 8

    Culona
    Día 6685 – Noche 5586

    Astro Sol
    1456 – Signo Acuario

    Astro Luna
    3535 – Signo Géminis

    Pijao de Oro
    8603 – La 5ta 3

    Paisita
    Día 8180 – La 5ta 1 – Noche 4353

    Chontico
    Día 3281 – La 5ta 4 – Noche 4831 – La 5ta 9

    Cafeterito
    Tarde 3987 – La 5ta 6 – Noche 4072 – La 5ta 6

    Sinuano
    Día 2852 – La 5ta 5 – Noche 3171 – La 5ta 7

    Cash Three
    Día 062 – Noche 373

    Play Four
    Día 0522 – Noche 2742

    Samán
    Día 5931

    Caribeña
    Día 4657 – La 5ta 9 – Noche 5909 – La 5ta 5

    Motilón
    Tarde 0579 – La 5ta 9 – Noche 6175 – La 5ta 5

    Fantástica
    Día 4376 – La 5ta 9 – Noche 0603 – La 5ta 3

    Antioqueñita
    Día 8927 – La 5ta 5 – Tarde 6890 – La 5ta 4

    Win 4
    0283

    Evening
    1552

