Resultados de las loterías y chances de este viernes 6 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 6 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Miloto 30 05 12 14 29
Lotería de Medellín 8857 -Serie 091 – La 5ta 1
Lotería de Santander 5904 – Serie 034 – La 5ta 4
Lotería de Risaralda 9197 – Serie 251 – La 5ta 1
Dorado
Mañana 8655 – La 5ta 4 – Tarde 1776 – La 5ta 8
Culona
Día 6685 – Noche 5586
Astro Sol
1456 – Signo Acuario
Astro Luna
3535 – Signo Géminis
Pijao de Oro
8603 – La 5ta 3
Paisita
Día 8180 – La 5ta 1 – Noche 4353
Chontico
Día 3281 – La 5ta 4 – Noche 4831 – La 5ta 9
Cafeterito
Tarde 3987 – La 5ta 6 – Noche 4072 – La 5ta 6
Sinuano
Día 2852 – La 5ta 5 – Noche 3171 – La 5ta 7
Cash Three
Día 062 – Noche 373
Play Four
Día 0522 – Noche 2742
Samán
Día 5931
Caribeña
Día 4657 – La 5ta 9 – Noche 5909 – La 5ta 5
Motilón
Tarde 0579 – La 5ta 9 – Noche 6175 – La 5ta 5
Fantástica
Día 4376 – La 5ta 9 – Noche 0603 – La 5ta 3
Antioqueñita
Día 8927 – La 5ta 5 – Tarde 6890 – La 5ta 4
Win 4
0283
Evening
1552