Celebre el Día de la Mujer con el concierto gratis ‘Ellas Cantan’ este viernes 6 de marzo

Foto: Secretaría de Cultura

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita al Caleidoscopio Sonoro – Ellas cantan, una jornada para encontrarse, escuchar y celebrar, fortaleciendo los derechos culturales de la ciudadanía y el diálogo entre las múltiples identidades que conforman la ciudad, que se realizará en el parque San Luis, el viernes 6 de marzo de 2026 a las 5:00 p. m. ¡Entrada libre!.

Esta franja celebra la diversidad de estéticas, géneros y narrativas que atraviesan estas propuestas, reconociendo la potencia creativa de las mujeres en la escena y su aporte fundamental a la construcción cultural de Bogotá.

El Caleidoscopio Sonoro – Ellas cantan será una jornada para encontrarse, escuchar y celebrar, fortaleciendo los derechos culturales de la ciudadanía y el diálogo entre las múltiples identidades que conforman la ciudad.

Con este espacio se impulsa la circulación de proyectos musicales que fortalecen la identidad cultural del país, descentraliza la programación hacia distintos territorios de Bogotá y acerca a la ciudadanía la diversidad de expresiones que enriquecen el panorama musical nacional.

Agéndate y disfruta de este concierto gratis en la localidad de Teusaquillo. ¡Toma nota!: