Batucada, rap, danza y poesía se toman el Parque Santander para conmemorar el 8M en Bogotá

FUGA

Este viernes 6 de marzo, el Parque Santander, ubicado en la carrera 7 con calle 15, se transformará en un escenario de arte, memoria y resistencia para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. De 1:00 p. m. a 4:00 p. m., este emblemático espacio del centro de Bogotá acogerá una jornada cultural abierta a la ciudadanía, en la que distintas expresiones artísticas y culturales invitarán a reflexionar sobre la lucha histórica de las mujeres por la igualdad y la construcción de una sociedad más justa.

Esta conmemoración, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, reafirma el compromiso de la ciudad con la garantía de los derechos de las mujeres y con la construcción de entornos libres de discriminación y violencias. La jornada se realizará a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA, entidad pública del sector Cultura, que impulsa el arte, la gestión cultural y las industrias culturales y creativas para fortalecer la transformación cultural y social del Centro de la ciudad.

Esta es la programación para conmemorar juntos esta fecha

La programación reunirá a diversas creadoras que han hecho del arte una herramienta de memoria, resistencia y transformación social. La apertura estará a cargo de Batucada Insurrectas, colectivo feminista que ha tomado las calles con ritmo y protesta, convirtiendo la percusión en una voz colectiva que reivindica la sororidad y el derecho de las mujeres a ocupar el espacio público. Sus tambores han resonado en marchas del 8M, ferias autogestionadas y distintos espacios artísticos, consolidándose como un símbolo de encuentro y lucha.

Luego llegará al escenario Yarly Lorena Grisales, conocida artísticamente como MC Rap Suandi Nic, artista vinculada a la cultura Hip Hop con una sólida trayectoria en la danza urbana, especialmente en el estilo Locking. Su trabajo ha trascendido la práctica escénica para convertirse en una plataforma de formación y transformación social, promoviendo procesos de empoderamiento en mujeres y jóvenes de contextos vulnerables a través del movimiento, la identidad cultural y el fortalecimiento de habilidades corporales.

La palabra también tendrá un lugar central con Paula Alejandra Castillo, poeta, escritora, diseñadora editorial y artista interdisciplinar. Parte de su obra ha sido traducida al italiano y publicada en distintas antologías digitales y físicas. Desde la poesía explora las relaciones entre cuerpo, memoria y territorio, convirtiendo el lenguaje en un espacio de reflexión sobre la experiencia femenina y las múltiples formas de habitar el mundo.

La música llegará de la mano de Silia Rivera, música y luthier, quien presentará una propuesta escénica que entrelaza la interpretación acústica con el relato de la construcción de un violín. En su presentación rinde homenaje a las mujeres que han marcado su historia personal, asociando cada una de ellas con una parte esencial del instrumento, para culminar en una reflexión profunda sobre el arte de crear y los legados femeninos que atraviesan la vida y la música.

El cierre estará a cargo de Hipstep Zuluz Danza Hip Hop, una propuesta que conecta danza, música y conciencia social desde las raíces del movimiento urbano. En este espacio también emerge la voz insurgente de SuandiNic, cuya lírica se construye como un manifiesto vivo donde la palabra se convierte en herramienta de memoria, sanación y resistencia. Desde el territorio, su rap teje discursos que dignifican la vida, exaltan la lucha de las mujeres y reivindican el poder de la voz femenina dentro del Hip Hop.

Además de las actividades en el espacio público, la ciudadanía también podrá acercarse al lobby del Teatro de la FUGA para conocer “FUGA 3-16: Artífices y pensadoras”, una exposición que reúne las obras Escritura en femenino, de Tania Liliana Duarte, y Cuerpo de mi cuerpo, de Valeria Montoya Giraldo. La muestra propone un recorrido por distintas miradas sobre la creación, el cuerpo y la experiencia femenina desde el arte contemporáneo, y estará abierta al público hasta el sábado 14 de marzo, ampliando la agenda cultural que Bogotá ofrece alrededor de esta fecha y poniendo en el centro las voces y reflexiones de las mujeres desde el arte.