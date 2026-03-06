Elecciones de Congreso y Consultas presidenciales: ¿Cuáles son y cómo marcar las tarjetas electorales este 8 de marzo?

–Este 8 de marzo son varias las tarjetas electorales que los colombianos encontrarán a su disposición en las mesas de votación para las elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos a la presidencia. Al respecto, la Registraduría Nacional entregó información sobre los lineamientos de obligatorio cumplimiento por parte de los jurados de votación para la entrega de las mismas.

¿Ya tienes lista tu cédula ?? Este ?? 8 de marzo tu voto comienza con un paso clave: llevar el documento correcto. pic.twitter.com/gLFKvuPdcz — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 5, 2026

El jurado ofrecerá al elector dos tarjetas de Senado (Circunscripción Nacional e Indígena) y tres de Cámara (Territorial, Indígena y Afrodescendientes). El votante deberá seleccionar solo una por corporación.

En las zonas rurales de los 168 municipios que conforman las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), los jurados de votación entregarán esta tarjeta electoral.

El jurado de votación deberá informarle al ciudadano sobre la existencia de la tarjeta electoral de las consultas presidenciales para que decida si ejerce o no el derecho al voto.

Senado de la República

Para la elección de Senado, el jurado de votación deberá ofrecer al elector dos tarjetas electorales:

Circunscripción Nacional: color azul oscuro.

Circunscripción Especial Comunidades Indígenas: color rosado.

El elector deberá seleccionar únicamente una de las dos tarjetas ofrecidas.

Cámara de Representantes

Para la elección de Cámara, el jurado de votación deberá ofrecer tres tarjetas electorales:

Circunscripción Territorial: color café.

Circunscripción Especial Comunidades Indígenas: color verde.

Circunscripción Comunidades Afrodescendientes: color gris.

El votante deberá elegir solo una de las tres tarjetas ofrecidas.

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP)

Adicionalmente, en las zonas rurales de los 168 municipios que conforman las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, los jurados de votación entregarán la tarjeta electoral de las CITREP de color morado.

Consulta de las agrupaciones políticas

Para la consulta de precandidatos a la presidencia de la República, habrá una sola tarjeta electoral como medida clave para garantizar el secreto del voto. La tarjeta electoral contiene tres consultas en el siguiente orden:

-Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación con 2 precandidatos.

-La Gran Consulta por Colombia con 9 precandidatos.

-Frente por la Vida con 5 precandidatos.

El jurado de votación deberá informarle al ciudadano sobre la existencia de esta tarjeta electoral para que decida si ejerce o no el derecho al voto.

¿Cómo marcar las tarjetas electorales?

Si el ciudadano desea votar por una lista con voto preferente, tiene dos opciones:

1. Marcar con una equis (X) o cualquier otro signo el logo de la agrupación política y el número del candidato de su preferencia o marcar directamente la casilla con el número del candidato de su preferencia.

2. Si desea votar solamente por la agrupación política, marcar el logo.

Si el ciudadano desea votar por una lista con voto no preferente, debe marcar con una equis (X) o cualquier otro signo el logo o cualquier espacio en la casilla de la agrupación política de su preferencia.

Si el ciudadano decide votar en blanco, debe marcar sobre la casilla de esta opción.

En el caso de la consulta de precandidatos a la presidencia de la República, el votante debe identificar en la tarjeta la consulta de su preferencia y marcar con una (X) o con cualquier otro signo la casilla correspondiente al precandidato de su elección. Si marca más de un precandidato, el voto será anulado.

Si el ciudadano se equivoca al marcar alguna de las tarjetas electorales, deberá devolverla al jurado de votación y solicitar una nueva. El jurado procederá a anularla y entregará una nueva para que ejerza su derecho al voto.

Para garantizar un proceso electoral más incluyente, la Registraduría Nacional tendrá disponibles en las mesas de votación tarjetas electorales en sistema braille y lengua creole, cubículos con los ajustes necesarios para que las personas con alguna condición de discapacidad o que lo requieran puedan sufragar, más de 100 intérpretes de lenguas nativas en puestos de votación previamente identificados para facilitar el ejercicio del derecho al voto, y protocolos para la atención de personas con discapacidad y la garantía de derechos de personas trans.