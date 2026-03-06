    • Nacional

    Registraduría alerta sobre creación de páginas web falsas de la entidad y las elecciones

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Personas inescrupulosas han creado páginas web falsas que utilizan de manera indebida el nombre y la imagen institucional para ofrecer información o supuestos servicios relacionados con las elecciones de este domingo 8 de marzo en el país, como la consulta del lugar de votación o la designación como jurado, alertó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

    Estas páginas fraudulentas buscan engañar a los ciudadanos y, en algunos casos, recopilar información personal de manera irregular. Por esta razón, la Registraduría Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que verifique siempre que la información provenga de los canales oficiales de la entidad.

    Recuerda que la única página web oficial para consultar información sobre trámites, servicios y procesos electorales es: www.registraduria.gov.co. Además, está disponible la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store , así como el chatbot institucional (3102579432).

    De igual manera,reitera que cualquier información sobre elecciones, lugar de votación, jurados o resultados electorales se publica exclusivamente a través de los mencionados canales y las redes sociales oficiales de la entidad.

    La Registraduría Nacional del Estado Civil anuncia que interpondrá la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes y continuará adelantando acciones para identificar y solicitar el bloqueo de estas páginas fraudulentas, con el fin de proteger la información de los ciudadanos y la entidad.

    En los comicios de este domingo 8 de marzo, un total de 3.081 candidatos aspiran a obtener una curul en el Senado de la República o en la Cámara de Representantes, durante las elecciones legislativas que se realizarán este domingo, 8 de marzo. De estos, 1.071 son candidatos al Senado de la República y 2.010 a la Cámara de Representantes.

    Al Senado de la República, los 1.071 candidatos componen 26 listas, así: por la circunscripción nacional, 16 listas conformadas por 1.048 candidatos y por la circunscripción indígena, 10 listas integradas por 23 aspirantes.

    A la Cámara de Representantes son un total de 2.010 candidatos en 491 listas, distribuidas por circunscripción de la siguiente manera: territorial, 298 listas integradas por 1.588 candidatos; indígena, 10 listas constituidas por 21 candidatos; afrodescendiente, 46 listas conformadas por 124 candidatos; internacional, 16 listas formadas por 40 candidatos y por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), 121 listas integradas por 237 candidatos.

