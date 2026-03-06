Gobierno Nacional activó plan especial de seguridad para elecciones; ley seca comienza a regir este sábado a las 6 p.m.

–Con un despliegue especial de seguridad en todo el país y vigilancia reforzada en 108 municipios priorizados según su nivel de riesgo, el Gobierno Nacional activó el plan democracia integral para garantizar elecciones transparentes, seguras y con plenas libertades para todos los colombianos este domingo para Congreso y las consultas presidenciales.

La estrategia incluye la ley seca, como medida de preservaciónn del orden publico en el país, la cual rige entre las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo y las 12:00 p.m. del lunes 9 de marzo y faculta a los alcaldes y gobernadores, en caso de ser necesario, ampliar estos horarios.

De la misma manera se producirá el cierre de fronteras. En consecuencia se restringen los pasos terrestres y fluviales, entre las 6:00 p.m. del 7 de marzo hasta las 6:00 a.m. del 9 de marzo.

ambién ordena el decreto la garantía de la honra, buen nombre y equilibrio informativo en la transmisión de programas, mensajes, entrevistas o ruedas de prensa que se transmitan con candidatos y dirigentes políticos, así como la propaganda electoral.

De otro lado, se prohíbe toda clase de propaganda político-electoral, manifestaciones, comunicados y entrevistas que constituyan promoción o apoyo a candidaturas, partidos o movimientos políticos, a través de radio, prensa y televisión, y la propaganda móvil, estática o sonora.

También se prohíbe a los medios de comunicación que utilicen el espectro electromagnético, y a la prensa en general que el día de elecciones difundan propaganda electoral, publicación de sondeos, encuestas o proyecciones electorales.

El día de las elecciones no pueden exhibirse carteles, pasacalles, vallas y afiches de propaganda electoral, pues será decomisada por la Policía Nacional y se aplicarán las sanciones de ley.

El elector sí podrá portar un elemento de ayuda de máximo 10 centímetros por 5.5 centímetros, como ayuda para identificar al candidato o partido de su preferencia.

Los alcaldes y gobernadores regularán la forma, características y cantidad de vallas, carteles y afiches con contenido electoral, para garantizar el derecho de la comunidad a disfrutar del uso de espacio público.

De otro lado, los testigos electorales podrán acceder al puesto de votación que les corresponda durante toda la jornada electoral y hasta el cierre de escrutinios; las personas con limitaciones físicas o dolencias podrán asistir con un acompañante hasta el cubículo, preservando el derecho al voto secreto.

Esta prohibida en la jornada democrática la contratación de pregoneros, informadores o guías electorales.

Los medios de comunicación solo podrán difundir información de resultados electorales provenientes de la Organización Electoral, lo mismo que la información de orden público, que debe provenir de fuentes oficiales.

Todas estas medidas también se aplicarán para las elecciones de presidente de la República que se cumplirán el 31 de mayo. Ley seca desde las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 p.m. del lunes 1o. de junio. Y cierre de fronteras entre las 6:00 a.m. del sábado 30 de mayo a las 6:00 a.m. del lunes 1o. de junio.

La víspera el ministro del Interior, Armando Benedetti, lideró la octava sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, en articulación con el Ministerio de Defensa, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral, en la cual se revisaron las medidas de seguridad y transparencia que se implementarán en cada región.

“Estamos activando todas las capacidades del Estado para garantizar elecciones transparentes, seguras y con plenas garantías para todos los actores políticos y para la ciudadanía”, aseguró Benedetti.

El Gobierno Nacional reiteró que las autoridades civiles, electorales y de seguridad trabajan de manera coordinada en cada departamento y municipio para asegurar una jornada en completa normalidad. “La democracia se fortalece con participación, vigilancia y respeto por los procedimientos legales. Invitamos a todos los colombianos, en cada municipio y cada región, a salir a votar con confianza”, precisó el ministro.

El Gobierno confirmó que estarán habilitados 13.493 puestos de votación en todo el territorio nacional, con acompañamiento permanente de la Fuerza Pública. En 108 municipios priorizados se reforzará la presencia institucional y los dispositivos de seguridad para prevenir cualquier alteración del orden público.

Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la impugnación de mesas, el ministro explicó que el preconteo es un mecanismo de carácter informativo, mientras que el escrutinio constituye el proceso oficial que otorga validez jurídica a los resultados. “Si existen diferencias o inconsistencias, la ley permite impugnar para que se verifique la información. Es un procedimiento legal que hace parte de las garantías del sistema electoral”, afirmó Benedetti.