Procurador: “No ha sido detectada ninguna irregularidad, ninguna trampa que pongan en riesgo las elecciones”
–El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, aseguró este viernes ante el Congreso Nacional de Contralores Regionales, que tiene la sensación de que en la jornada electoral de este 8 de marzo «todo va a salir bien»
En la capital del Quindío, el Procurador reiteró que hasta el momento toda la estructura informática con los algoritmos y software de conteo y escrutinio ha cumplido con lo estipulado en la ley y que “no ha sido detectada ninguna irregularidad, ninguna trampa y ni siquiera indelicadezas, que pongan en riesgo las elecciones”.
Al recordar que por primera vez la Registraduría, la Contraloría y la Procuraduría trabajan de la mano con un mismo propósito, defender la democracia y las instituciones, “con el propósito de que los colombianos puedan votar con tranquilidad y consciencia, que se respeten los resultados”.
Además, les dijo a los 64 contralores regionales reunidos en Armenia, que es un convencido de la entereza de los colombianos para elegir a quién les parezca y que el trabajo de las tres entidades, es garantizar el buen suceso del libre ejercicio del derecho de elegir y ser elegidos.
“Estamos unidos ante Colombia para garantizarle a los colombianos un modelo de ejercicio de la función pública para defender las instituciones, queremos que Colombia acuda con tranquilidad al evento eleccionario del 8 de marzo, no hay indicios, no hay pruebas de que algo malo se esté fraguando, hasta el momento se ha cumplido con todo lo que se ha exigido, hemos estado atentos a la vigilancia de la parte electrónica esté en regla y no se tuerza la voluntad popular”, puntualizó el Procurador Eljach.
El jefe del Ministerio Público invitó a los encargados del control fiscal en todo el país a sumarse a la Paz Electoral, la estrategia diseñada para defender la democracia, proteger las instituciones y garantizar una elecciones libres, transparentes, seguras, conscientes y que se respeten los resultados.