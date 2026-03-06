Nueva jornada de ‘Llantatón’ en Bogotá, permitió el retiro de 174 llantas de calles de Tunjuelito

Foto: Alcaldía Local de Tunjuelito

Con el objetivo de contribuir al cuidado del medio ambiente y prevenir focos de contaminación en el espacio público, la Alcaldía Local de Tunjuelito, en articulación con la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), realizó una nueva jornada de ‘Llantatón’, que permitió el retiro de 174 llantas en desuso de las calles en el sur de Bogotá.

Durante esta actividad ambiental se logró la recolección de 174 llantas en desuso, que ahora serán gestionadas de manera adecuada para su aprovechamiento y disposición responsable, evitando que terminen en calles, quebradas o espacios naturales.

Esta jornada hace parte de las acciones que adelanta la administración local para promover entornos más limpios, reducir riesgos sanitarios y fortalecer la cultura ciudadana frente al manejo de residuos especiales.

La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Verónica Collante, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para la protección del territorio: