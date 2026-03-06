María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, elegida presidente de División de Buses de la Unión Internacional del Transporte Público

Foto: TransMilenio.

María Fernanda Ortiz Carrascal, gerente general de TransMilenio, fue elegida Presidente de la División de Buses de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), la organización global más importante del sector, con presencia en más de 100 países.

Esta división es un espacio técnico y estratégico que define lineamientos internacionales para sistemas de buses urbanos y BRT, lidera discusiones sobre transición energética, innovación tecnológica y modelos operativos, orienta recomendaciones técnicas y regulatorias y articula acciones con autoridades, operadores y expertos del transporte público del mundo.

Este cargo también implica participación en el Consejo de Política y en el Consejo Ejecutivo de la UITP, instancias que toman decisiones estratégicas para el sector en todo el mundo.

No es únicamente un reconocimiento individual: es un rol de liderazgo con capacidad de incidencia internacional.

Con esta designación, Bogotá reafirma su posición como referente internacional en la operación de sistemas BRT, líder en transición a flota eléctrica en Latinoamérica, ciudad con capacidad técnica para incidir en la agenda global de movilidad y como un actor importante en la definición de estándares y buenas prácticas internacionales del transporte público.

Este liderazgo permitirá a Bogotá tener nuevas oportunidades en temas clave como innovación, con mayor acceso a conocimiento técnico, experiencias internacionales y desarrollo de nuevas soluciones; transición energética, con incidencia en estrategias globales para la descarbonización del transporte público; transformación urbana, para fortalecer la integración entre movilidad, planeación urbana y sostenibilidad; cooperación internacional, aumentando la posibilidad de alianzas estratégicas, asistencia técnica y fortalecimiento institucional.

“Este nombramiento reconoce lo construido en 25 años y proyecta a Bogotá como una ciudad que contribuye activamente, a definir el futuro de la movilidad sostenible; además nos compromete a seguir innovando, transformando y liderando las buenas prácticas del transporte público en todo el mundo”, aseguró María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio y Presidente de la División de Buses de la UITP.

Sobre la UITP