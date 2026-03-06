Puente de la calle 153 con autopista Norte alcanza más del 77 % de avance

Foto: IDU.

¡Avanzan las obras en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa! El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, en una verificación de obra del puente de la 153 con autopista Norte (obra de Valorización 724 de 2018), informó que ya alcanza un 77,80 % de ejecución. Además, el tablero del puente, por donde se movilizarán los vehículos y estará ubicado el paso bicipeatonal, ya fue asfaltado, lo que demuestra avances importantes en el desarrollo del proyecto.

“Más de 800 mil personas serán beneficiadas y podrán conectarse con dos de las obras que ya entregamos: la av. Sirena, desde la AutoNorte hasta la Boyacá, y el Canal Córdoba. Este proyecto de la calle 153, es un puente que tiene más de 300 metros de largo y en el que trabajan más de 170 personas durante el día, e incluso en jornadas nocturnas”, explicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

Desde el fin de semana, se trabaja en los aproches oriental y occidental del puente (accesos a la estructura en forma de orejas). Se continúa con la instalación de geobloques y vigas superiores, lo que permitirá tener un mayor control de los asentamientos y servirá como plataforma de conformación y transferencia para la estructura de pavimento. Asimismo, avanza la instalación de la barrera metálica (barandas) de protección en la estructura.

“Las indicaciones del alcalde Carlos Fernando Galán son que este año vamos a entregar esta obra y así se lo vamos a cumplir a los bogotanos. Este puente lo encontramos en el 11% (en enero de 2024) y ya lo llevamos cerca del 80 %”, aseguró el director Molano.

Foto: IDU.

La infraestructura cuenta con una longitud total de 363 metros, incluidos los aproches, y un ancho de 20,45 metros, con un gálibo (altura) de 5,10 metros, en promedio. Dispone de tres carriles vehiculares y uno de incorporación, además de 5 metros de ancho para el paso bicipeatonal. Incluye una ciclorruta de 45 m y 5198 m2 de espacio público.