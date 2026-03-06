Se suspende operación de escombrera clandestina en la Sabana de Bogotá

Foto: CAR

En atención a una queja ciudadana, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) realizó una visita técnica en la vereda San Martín del municipio de Gachancipá, donde se evidenció la disposición inadecuada de residuos de construcción y demolición (RDC).

Durante la inspección se observó el acopio de material de excavación, fragmentos de concreto y ladrillos, sin que el predio cuente con la autorización requerida para funcionar como sitio de disposición de este tipo de residuos, lo que indica que la actividad se estaría desarrollando sin los permisos ambientales correspondientes.

“La normativa ambiental vigente prohíbe el abandono y almacenamiento de residuos de construcción en zonas no autorizadas, ya que estas prácticas generan afectaciones al recurso suelo, alterando sus propiedades y favoreciendo procesos de degradación como la erosión y la compactación”, explicó el director regional Sabana Centro de la CAR, Mauricio Garzón.

El funcionario indicó que, tras el análisis técnico practicado, se pudo concluir que la actividad representa un riesgo para los recursos naturales y el medio ambiente, por lo cual se impuso a la sociedad responsable del predio, una medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de disposición de residuos de construcción y demolición. Esta medida tiene carácter preventivo y transitorio, y se mantendrá mientras se adelanta el proceso administrativo correspondiente.

Así mismo, se ordenó la apertura del expediente ambiental y se comisionó a la Alcaldía de Gachancipá para la ejecución y seguimiento de la medida impuesta. Los costos asociados a esta actuación deberán ser asumidos por el presunto infractor, conforme a la normatividad vigente.

‘’Hacemos un llamado a la comunidad a realizar una adecuada disposición de estos residuos y a contribuir con la protección del ambiente y el territorio”, agregó el director Garzón.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca invita a la ciudadanía a continuar reportando oportunamente cualquier situación que pueda generar impactos ambientales.