Estas son las zonas de Bogotá con cortes de luz este sábado 7 de marzo

Foto: Enel Colombia.

Este sábado 7 de marzo de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios con cortes de luz para este sábado 7 de marzo de 2026

Localidad de Chapinero

Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 a. m. De la carrera 9 a carrera 12 entre calle 81 a calle 85 – Barrio El Retiro.

Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 a. m. De la calle 84 a calle 87 entre carrera 9 a carrera 12 – Barrio La Cabrera.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 89 a carrera 91 entre calle 145 a calle 147 – Barrio Suba Urbano.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 123 a calle 125 – Barrio Santa Bárbara Occidental.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: