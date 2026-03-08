Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este lunes 9 y martes 10 de marzo de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este lunes 9 y martes 10 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Lunes 9 de marzo de 2026
Engativá
Villas de Granada
De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 107 a la carrera 114
9:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Martes 10 de marzo de 2026
Engativá
Graces Navas
De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 96 a la Carrera 107
9:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Chapinero
Juan XXIII, María Cristina
De la Calle 72 a la Calle 64, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 7
9:00 a.m.
24 horas
Cambio de válvula
Suba
Tibabuyes II
De la Carrera 136A a la Carrera 147, entre la Calle 144 a la Diagonal 151
10:00 a.m.
24 horas
Instalación macromedidor
Bosa
El Jardin, El Toche, La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio, San José
De la Diagonal 73G Sur a la Calle 94A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 87I
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Ciudad Bolivar
Nuevo Chile, Surbana, Motorista, Villa Nora, Olarte, José A. Galán, Llanos de Bosa, Jiménez de Quesada,
Carlos Alban, San Diego, Islandia, Gran Colombiano
De la Calle 6 a la Calle 53 Sur, entre la Carrera 69A a la Carrera 104
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
Barrios Unidos
Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero Belalcázar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de Agosto
De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
Suba
Almirante Colón, Altos de Chózica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, Delmonte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba Cerros II, Vereda Suba Naranjos Villa Alcazar, Villa Elisa
De la Diagonal 157 a la Calle 127C, entre la Carrera 72 a la Carrera 79C
5:00 p.m.
12 horas
Prueba de estanqueidad tanque
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.