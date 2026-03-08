Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este lunes 9 y martes 10 de marzo de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este lunes 9 y martes 10 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Lunes 9 de marzo de 2026

Engativá

Villas de Granada

De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 107 a la carrera 114

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Martes 10 de marzo de 2026

Engativá

Graces Navas

De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 96 a la Carrera 107

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Chapinero

Juan XXIII, María Cristina

De la Calle 72 a la Calle 64, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 7

9:00 a.m.

24 horas

Cambio de válvula

Suba

Tibabuyes II

De la Carrera 136A a la Carrera 147, entre la Calle 144 a la Diagonal 151

10:00 a.m.

24 horas

Instalación macromedidor

Bosa

El Jardin, El Toche, La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio, San José

De la Diagonal 73G Sur a la Calle 94A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 87I

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Ciudad Bolivar

Nuevo Chile, Surbana, Motorista, Villa Nora, Olarte, José A. Galán, Llanos de Bosa, Jiménez de Quesada,

Carlos Alban, San Diego, Islandia, Gran Colombiano

De la Calle 6 a la Calle 53 Sur, entre la Carrera 69A a la Carrera 104

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Barrios Unidos

Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero Belalcázar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de Agosto

De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Suba

Almirante Colón, Altos de Chózica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, Delmonte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba Cerros II, Vereda Suba Naranjos Villa Alcazar, Villa Elisa

De la Diagonal 157 a la Calle 127C, entre la Carrera 72 a la Carrera 79C

5:00 p.m.

12 horas

Prueba de estanqueidad tanque

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.