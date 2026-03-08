    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este lunes 9 y martes 10 de marzo de 2026 en Bogotá

    –(Foto EAAB). Este lunes 9 y martes 10 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Lunes 9 de marzo de 2026

    Engativá

    Villas de Granada
    De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 107 a la carrera 114
    9:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo


    Martes 10 de marzo de 2026

    Engativá

    Graces Navas
    De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 96 a la Carrera 107
    9:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Chapinero

    Juan XXIII, María Cristina
    De la Calle 72 a la Calle 64, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 7
    9:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de válvula

    Suba

    Tibabuyes II
    De la Carrera 136A a la Carrera 147, entre la Calle 144 a la Diagonal 151
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación macromedidor

    Bosa

    El Jardin, El Toche, La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio, San José
    De la Diagonal 73G Sur a la Calle 94A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 87I
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Ciudad Bolivar

    Nuevo Chile, Surbana, Motorista, Villa Nora, Olarte, José A. Galán, Llanos de Bosa, Jiménez de Quesada,
    Carlos Alban, San Diego, Islandia, Gran Colombiano
    De la Calle 6 a la Calle 53 Sur, entre la Carrera 69A a la Carrera 104
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Barrios Unidos

    Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero Belalcázar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de Agosto
    De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    Suba

    Almirante Colón, Altos de Chózica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, Delmonte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba Cerros II, Vereda Suba Naranjos Villa Alcazar, Villa Elisa
    De la Diagonal 157 a la Calle 127C, entre la Carrera 72 a la Carrera 79C
    5:00 p.m.
    12 horas
    Prueba de estanqueidad tanque

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

