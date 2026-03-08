    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este domingo 8 de marzo de 2026 en Colombia

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 8 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Noche 3568 – La 5ta 9

    Culona
    Día 8302 – Noche 1271

    Astro Luna
    8072 – Signo Tauro

    Pijao de Oro
    2848 – La 5ta 6

    Paisita
    Día 2662 – La 5ta 1 – Noche 8958

    Chontico
    Día 7282 – La 5ta 8 – Noche 8476 – La 5ta 5

    Sinuano
    Día 8010 – La 5ta 6 – Noche 7145 – La 5ta 8

    Cash Three
    Día 211 – Noche

    Play Four
    Día 4653 – Noche

    Samán
    Día 1993

    Caribeña
    Día 1979 – La 5ta 2 – Noche 2030 – La 5ta 9

    Motilón
    Tarde 8838 – La 5ta 0 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4721 – La 5ta 7 – Tarde 2809 – La 5ta 1

