Resultados de las loterías y chances de este domingo 8 de marzo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 8 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Noche 3568 – La 5ta 9

Culona

Día 8302 – Noche 1271

Astro Luna

8072 – Signo Tauro

Pijao de Oro

2848 – La 5ta 6

Paisita

Día 2662 – La 5ta 1 – Noche 8958

Chontico

Día 7282 – La 5ta 8 – Noche 8476 – La 5ta 5

Sinuano

Día 8010 – La 5ta 6 – Noche 7145 – La 5ta 8

Cash Three

Día 211 – Noche

Play Four

Día 4653 – Noche

Samán

Día 1993

Caribeña

Día 1979 – La 5ta 2 – Noche 2030 – La 5ta 9

Motilón

Tarde 8838 – La 5ta 0 – Noche

Antioqueñita

Día 4721 – La 5ta 7 – Tarde 2809 – La 5ta 1