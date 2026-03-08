Resultados de las loterías y chances de este domingo 8 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 8 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Noche 3568 – La 5ta 9
Culona
Día 8302 – Noche 1271
Astro Luna
8072 – Signo Tauro
Pijao de Oro
2848 – La 5ta 6
Paisita
Día 2662 – La 5ta 1 – Noche 8958
Chontico
Día 7282 – La 5ta 8 – Noche 8476 – La 5ta 5
Sinuano
Día 8010 – La 5ta 6 – Noche 7145 – La 5ta 8
Cash Three
Día 211 – Noche
Play Four
Día 4653 – Noche
Samán
Día 1993
Caribeña
Día 1979 – La 5ta 2 – Noche 2030 – La 5ta 9
Motilón
Tarde 8838 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 4721 – La 5ta 7 – Tarde 2809 – La 5ta 1