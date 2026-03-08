Este es el pronóstico del  clima en Bogotá para este domingo 8 de marzo del 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo para Bogotá según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 8 de marzo de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER, durante este domingo 8 de marzo se espera en Bogotá:

En la madrugada se espera predominio de tiempo seco con cieloentre ligera y parcialmente nublado. No se descartan lloviznas en el sur de la ciudad. La temperatura mínima se estima alrededor de los 10°C.

En la mañana sobre Bogotá son previstas condiciones de tiempo seco en gran parte de la ciudad con cielo entre parcial y mayormente nublado. Al final de la mañana son posibles lluvias ligeras en el occidente y sur de la ciudad, en sectores de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Fontibón.

Durante la tarde son estimadas lluvias de variada intensidad en amplios sectores de la ciudad. Las mas fuertes sobre zonas de las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.