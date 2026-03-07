Ecuador y EE.UU destruyen un campamento de disidencias las Farc en zona fronteriza con Colombia

–Las Fuerzas Armadas de Ecuador, con apoyo de Estados Unidos, bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos criminales disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), se informó en Quito.

El gobierno ecuatoriano detalló en un comunicado los alcances de la operación militar conjunta desarrollada el martes en suelo ecuatoriano entre las fuerzas armadas de Ecuador y de EE.UU., según anunciaron tanto el Ejecutivo ecuatoriano como el Comando Sur de Estados Unidos.

La operación tuvo lugar en la amazónica provincia ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, donde los militares ecuatorianos atacaron un campamento de descanso de los Comandos de la Frontera.

#Seguridad I Así fue el bombardeo en la operación "Exterminio Total", tras el cual fue destruido un campamento de las FARC, en Sucumbíos. Participaron @DefensaEc y Estados Unidos. pic.twitter.com/5iOyn14L1i — El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) March 7, 2026

Según la información oficial, el campamento pertenecía al cabecilla apodado «Mono Tole» y tenía capacidad para «entrenar hasta 50 narcotraficantes».

La información gubernamental no precia si se produjeron arrestos en la operación, ni tampoco el tipo de apoyo operativo o logístico que los militares recibieron de Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador utilizaron aeronaves de ala fija, helicópteros, embarcaciones fluviales y drones para «ubicar con precisión» esta infraestructura criminal y proceder a su destrucción.

Es la primera vez que Washington anuncia una operación militar conjunta con fuerzas militares de Ecuador, si bien en diciembre pasado se informó sobre el envío de efectivos estadounidenses para el combate al narcotráfico.

«A pedido de Ecuador, el Departamento de Guerra de EE.UU. ejecutó una acción dirigida para avanzar en el objetivo compartido de desmantelar las redes narcoterroristas», señaló en un mensaje en redes sociales del portavoz de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Sean Parnell.

«Esta operación demuestra el poder de la acción coordinada y envía un mensaje claro: las redes narcoterroristas no hallarán refugio en nuestro hemisferio (de las Américas)», agregó Parnell. (Información DW).