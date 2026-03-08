Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo marzo 8, 2026 -Dólar TRM: $3,795.55 (vigente 09 de marzo) -Euro $ 4,364.90 -Bitcoin US$ 68.075,90 Tasa de Interés -DTF: 9,70% -UVR: $ 401,85 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,33 -Petróleo Brent US$ 90,76 -Oro-Compra Banco de la República $ 587.399,37 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anterior130 cabinas ya están colgadas en el parking de TransMiCable San Cristóbal Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 9 de marzo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 1 Y 2 También podría gustarte Economía Crearán la Bolsa Nacional de la Carne Giovanni Alarcón M. lunes agosto 29, 2016 Nacional Inversión de $2.7 billones en beneficio de pequeños productores en los 32 departamentos del país Manuel Reyes Beltran jueves diciembre 21, 2017 Nacional En marcha el plan de infraestructura para el transporte en vacaciones Giovanni Alarcón M. lunes junio 20, 2016 Nacional MinAgricultura implementa medidas de alivio para productores agropecuarios por cierre de la Vía al Llano Giovanni Alarcón M. viernes junio 21, 2019