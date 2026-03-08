    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,795.55 (vigente 09 de marzo)
    -Euro $ 4,364.90
    -Bitcoin US$ 68.075,90

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,70%
    -UVR: $ 401,85
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,33
    -Petróleo Brent US$ 90,76
    -Oro-Compra Banco de la República $ 587.399,37

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte