130 cabinas ya están colgadas en el parking de TransMiCable San Cristóbal

Foto: IDU.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en compañía del director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, inspeccionaron el primer rodamiento de las cabinas en el parking, dentro de la estación Senderos de Altamira, en el TransMiCable de San Cristóbal, que entrará en operación al finalizar este año, y tendrá la capacidad de transportar 4.000 pasajeros hora/sentido, con un ahorro en tiempo del 72 %.

“El TransMiCable de San Cristóbal llegó a un 85 % de avance de contrato. Estoy en la estación Senderos de Altamira y ya tenemos 130 cabinas montadas, este es el parqueadero del sistema y la semana entrante tendremos las 148 cabinas. Este cable va a estar montado en agosto de este año, y luego entrará a pruebas con TransMilenio para que los ciudadanos de San Cristóbal y toda Bogotá puedan utilizarlo en diciembre de este año”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

En el recorrido, que se realizó entre el primer y segundo piso, se observó cómo será el desplazamiento de las cabinas, así como su proceso de enganche al cable tractor y las maniobras de entrada y salida de la plataforma, procedimientos clave para garantizar una operación segura y eficiente del sistema.

“Estamos en San Cristóbal, en el TransMiCable. Este proyecto va a ahorrarle a la comunidad de 35 minutos a 10 minutos de trayecto y va a beneficiar a más de 400 mil personas, especialmente en esta localidad. Serán transportadas 4.000 personas hora/sentido y más de 32 mil diarias. Estuvimos con el alcalde Carlos Fernando Galán supervisando el proyecto. Ya hay 130 cabinas colgadas en el parking”, comentó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

Durante casi un mes, se colgaron de forma progresiva 130 cabinas en el parking de dos niveles de la estación Senderos de Altamira. Las 18 restantes, se instalarán la próxima semana. Cabe señalar que las cuatro cabinas de reserva ya se encuentran en Zona Franca y próximamente serán trasladadas a la estación. En total, el sistema contará con 144 cabinas en operación y cuatro de reserva.

Las cabinas ya se encuentran suspendidas dentro de la estructura metálica del sistema, distribuidas de manera uniforme en el circuito interno del parking. En este espacio, se realizan ajustes mecánicos y verificaciones operativas previas a su entrada en servicio

En cuanto a la obra, las tres estaciones del sistema ya superan el 82 % de avance: Senderos de Altamira, La Victoria y 20 de Julio. Se prevé que entre mayo y junio las tres estaciones queden energizadas. Posteriormente, a finales de este semestre, se realizarán las pruebas operacionales del sistema, momento en el que las cabinas comenzarán a salir hacia la línea del cable.

Foto: IDU.

Avances importantes:

? En febrero de 2026 culminó la primera fase de pruebas del cable y alineación para la llegada de las cabinas al TransMiCable de San Cristóbal.

? En noviembre y diciembre de 2025 se realizó el halado, tendido y empalme del cable en el sistema. El cable está compuesto por dos bucles: el primero va de la estación “20 de Julio” hasta “La Victoria” y; el segundo, de “La Victoria” hasta “Senderos de Altamira”.

? En octubre de 2025 finalizó el izaje de las 21 torres.

Componente ambiental

Se plantarán más de 100 nuevos árboles, entre guayacanes de Manizales, pino romerón, arrayán blanco, chicalás amarillo, roble australianos y calistemo llorón.