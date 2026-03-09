Alta congestión por accidentes de tránsito: vías en Bogotá y rutas TransMilenio hoy lunes 9 de marzo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Durante la mañana de hoy lunes 9 de marzo de 2026, se presenta un accidente en la carrera 43 con calle 13 así como en la av. Boyacá con calle 61 sur . Estas novedades pueden afectar la operación de rutas TransMiZonales y duales de TransMilenio, además de otras novedades. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy lunes 9 de marzo de 2026

Accidentes en distintos puntos

Corte 9:55 a. m.

Siniestro entre camión y peatón, en la localidad de Puente Aranda, en la carrera 43 con calle 13, sentido sur – norte. Ambulancia, tránsito y Grupo Guía en el punto.

Corte 9:40 a. m.

Siniestro múltiple entre taxi, automóvil y tres motociclistas, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la av. Boyacá con calle 61 sur, sentido Sur – Norte.

Alta congestión en avenida NQS con avenida Primero de Mayo por obras

Corte 9:14 a. m.

Mejora la movilidad para los buses de TransMilenio en la avenida NQS o carrera 30 con avenida Primero de Mayo, servicios regulan su operación paulatinamente.

Corte 7:56 a. m.

Alta congestión vehicular en la avenida NQS o carrera 30 con avenida Primero de Mayo, debido a que se evidencia reducción a un solo carril por obras en la vía.

Tránsito lento para los buses de TransMilenio.

Alta congestión en calle 80 para salir de Bogotá

Corte 8:23 a. m.

Saliendo de la ciudad por la Calle 80 se registra congestión vehicular debido a siniestros viales en el kilómetro 1.5 y 1.3, en Cundinamarca.

Ruta alterna: se recomienda tomar la avenida calle 13, para salir de Bgotá.

Grupo Guía gestiona el tráfico en diferentes puntos del corredor.

Corte 7:44 a. m.

Servicios DL81 de TransMilenio presentan retrasos en su operación debido a alta congestión en la calle 80, sentido oriente a occidente, algunos buses realizan retorno en las carreras 107 y 114.

Alta congestión en la autopista Norte por accidentes de tránsito y otras novedades

Corte 9:04 a. m.

Siniestro entre bus y motociclista, en la localidad de Suba, en la autopista Norte con calle 235, sentido norte a sur. Unidad de Tránsito asignada y ambulancia en el punto.

Corte 7:38 a. m.

Se presenta congestión vehicular en el corredor de la autopista Norte, en sentido norte a sur, por novedades viales, en:

?Siniestro entre dos automóviles, autopista Norte con calle 141, norte a sur.

?Siniestro entre dos automóviles, autopista Norte con calle 207, norte a sur.

?Siniestro múltiple, autopista Norte con calle 153, norte a sur.

Corte 7:09 a. m.

Vehículo escolar varado en la localidad de Suba, en la autopista Norte con calle 153, sentido norte a sur. Unidad de Tránsito y grúa asignadas.

Alta congestión en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 29B y carrera 81 por accidentes de tránsito

Corte 9:10 a. m.

Actualización: Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 29B, sentido oriente a occidente.

Corte 8:19 a. m.

Siniestro entre dos motociclistas, en la localidad de Teusaquillo, en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 29B, sentido oriente a occidente. Ambulancia en el punto y unidad de Tránsito asignada.

Corte 7:06 a. m.

Siniestro vial entre camioneta y taxi, en la localidad de Fontibón, en la avenida El Dorado o calle calle 26 con carrera 81, sentido occidente – oriente. Unidad de Tránsito asignada.

Alta congestión en avenida Boyacá con calle 146B por accidente de tránsito

Corte 7:03 a. m.

Siniestro múltiple entre tres motociclistas, en la localidad de Suba, en la avenida Boyacá con calle 146B, sentido sur a norte. Tránsito, ambulancia y Bomberos en el punto.

Alta congestión en la vía Bogotá-Cota con carrera 111 por accidente de tránsito

Corte 6:58 a. m.

Siniestro entre automóvil y peatón, en la localidad de Suba, en la vía Bogotá-Cota con carrera 111. Unidad de Tránsito y ambulancia asignadas