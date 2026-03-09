    • Elecciones Nacional Política

    El registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un parte satisfactorio sobre el cierre del proceso democrático en elecciones.

    El funcionario expresó su agradecimientoa todos los funcionanrios que se entregaron antes, durante y después de esta jornada electoral.

    «Debo agradecer a los miles de funcionarios de la Registraduría que a esta hora siguen trabajando en campos y ciudades para que culmine exitosamente el preconteo y la transmisión de los votos. En materia de ciberseguridad superamos con éxito los 32 millones de consultas», afirmó Penagos.

