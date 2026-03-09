El registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un parte satisfactorio sobre el cierre del proceso democrático en elecciones.

El funcionario expresó su agradecimientoa todos los funcionanrios que se entregaron antes, durante y después de esta jornada electoral.

«Debo agradecer a los miles de funcionarios de la Registraduría que a esta hora siguen trabajando en campos y ciudades para que culmine exitosamente el preconteo y la transmisión de los votos. En materia de ciberseguridad superamos con éxito los 32 millones de consultas», afirmó Penagos.

Por: Carlos Martinez