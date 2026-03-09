Así se protege a las abejas que hacen presencia en zonas verdes aledañas a obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá

Aunque parezcan diminutas, las abejas cumplen una misión enorme para el equilibrio ambiental. Por eso, en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, su cuidado y conservación hacen parte fundamental del compromiso ambiental del proyecto.

El equipo de biólogos no solo trabaja en el rescate y protección de aves, ranas, serpientes y otras especies que habitan a lo largo de la obra.También atiende de manera especializada la presencia de abejas que, en ocasiones, llegan al patio taller o a distintos puntos de la obra. Cuando esto ocurre, se activa el Programa de Manejo de Fauna Urbana del Plan de Manejo Ambiental y Social del Proyecto, garantizando un procedimiento técnico, seguro y respetuoso con estos importantes polinizadores.

Abejas viajeras que merecen cuidado

Según explican los profesionales del proyecto, muchas de las abejas que aparecen en la zona son “abejas viajeras”: forman enjambres temporales mientras descansan en su recorrido antes de establecer un panal definitivo. En ese paso ligero pueden ubicarse en maquinaria, polisombras u otras estructuras de la obra.

Ante la identificación de enjambres se reporta a la Línea de Emergencias 123 para activar a la Brigada de Rescate y Atención de Emergencias Ambientales (BRAE), del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá.

Bajo estrictos protocolos de seguridad, realizan el rescate evitando riesgos para las personas y para los propios insectos.

Posteriormente, se coordina la entrega en custodia a apicultores autorizados, quienes las trasladan a granjas apícolas donde pueden establecerse de manera segura.

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

Infraestructura que protege la vida

Aunque el procedimiento es cuidadoso y puede ser largo, cada rescate reafirma el compromiso del proyecto con la biodiversidad urbana. Desde el concesionario se verifica que todo el proceso se realice bajo principios de buenas prácticas ambientales, entendiendo que proteger a las abejas es proteger el equilibrio ecológico de la ciudad.

Porque construir infraestructura también significa construir futuro, y ese futuro incluye a cada especie que hace parte de nuestro entorno.