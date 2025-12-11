Buen balance para el Equipo Bogotá en los XX Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025

Foto: Cortesía COC

Terminaron con éxito los XX Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, con amplio triunfo de Colombia, logrando su cuarta corona consecutiva, y con un magnífico aporte del Equipo?Bogotá en medallas, para consolidar la victoria tricolor.

Colombia, que triunfó en los torneos de 20 disciplinas, ganó las justas con un total de 341 medallas, de las cuales 142 fueron de oro, 122 de plata y 77 de bronce, seguida por Venezuela con 311 (104-91-116), Perú con 262 (78-80-104), Chile con 174 (53-58-63) y Ecuador con 133 (40-49-44).

De las 341 medallas de Colombia, el Equipo?Bogotá le aportó 94 (el 27.56 por ciento), de las cuales 42 fueron de oro, 30 de plata y 22 de bronce. De los 142 oros colombianos, el Equipo Bogotá puso 42 (el 29.57%); de las 122 platas, 30 fueron bogotanas (el 24.59%), y de los 77 bronces 22 los aportó Bogotá (el 28.57%). Esas cifras superan lo presupuestado inicialmente, y deja un buen sabor de satisfacción de cara al futuro venidero en el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

La nadadora Jasmín Pistelli Palomino fue la gran figura de Colombia y del Equipo Bogotá, al ganar 5 medallas (4 de oro y 1 de plata). Y en el grupo de 10 deportistas de Colombia que ganaron 3 medallas de oro, hay 5 representantes de Bogotá, a saber: Laura Sofía Melo, Isabella Forero, Lina Licona, Laura Tovar y Alejandro Rodríguez, lo que consolida a la capital como aportante mayoritario de medallistas de oro.

De los 66 representantes del Equipo?Bogotá, 64 se subieron al podio por una medalla (el 96.96%), una cifra impresionante, lo que demuestra el alto nivel competitivo de nuestros atletas y que su escogencia fue la más acertada.

De esos 66 deportistas, Bogotá tuvo 28 mutimedallistas (que ganaron más de 1 medalla). Son ellos:

Con 4 oros: Jasmín Pistelli (y 1 plata)

Con 3 oros: Isabella Forero, Laura Sofía Melo, Lina Licona, Alejandro Rodríguez y Laura Tovar.

Con 2 oros: Ronal Longa (y 1 plata), Daniela Verswyvel (y 1 plata), John Edwar Tascón (y 1 plata), Johana Sandoval, María Paula Tovar, Juan Sebastián Gómez, Karla Vélez (y 1 plata), Martha Valeria Araújo (y 1 plata), Samantha Baños (y 1 plata), Sirena Rowe (y 2 platas), y Andrés Felipe Herrera (y 1 bronce).

Con 2 platas: Alfredo Quintana (y 1 bronce), Iván Camilo López (y 1 bronce), Andrés Manzano y Pablo Alvira.

Con 1 plata: Víctor Barón (y 2 bronces), Gabriela Rusinque (y 1 bronce), Mariana Cabezas (y 1 bronce), Sofía Marín Díaz (y 1 bronce) y Miguel Pinzón (y 1 bronce).

Con 2 bronces: Carlos Quinchará.

Los deportes de mayor aporte de medallas para Bogotá fueron Natación (carreras y clavados) con 16 (9 oros, 5 platas y 2 bronces), atletismo con 15 (9-5-1), esquí náutico con 8 (3-3-2), squash con 6 (5-0-1) y canotaje con 6 (3-1-2).

Ganadores de medallas

La siguiente es la relación de los medallistas del Equipo?Bogotá para Colombia en los XX Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025:

1.ORO

Jasmín Pistelli Palomino (Natación carreras): 4 (100 Mts Espalda Femenino, 200 Mts Espalda Femenino, 4×100 Mts Combinado Femenino y 4×100 Mts Combinado Mixto)

Isabella Forero Martínez (Arquería): 3 (Recurvo Equipos Femenino, Recurvo Equipos Mixtos y Recurvo Individual Femenino)

Laura Sofía Melo Barrera (Natación carreras): 3 (200 Mts Combinado Femenino, 400 Mts Combinado Femenino y 50 Mts Espalda Femenino)

Lina Esther Licona Torres (Atletismo): 3 (400 Metros Planos Femenino, 4×400 Mts Relevo Mixto y 4×400 Mts Relevo Femenino)

Alejandro Rodríguez Ramírez (Canotaje): 3 (C1-200 Mts Masculino, C2-200 Mts Parejas Mixtos y C2-200 Mts Parejas Masculino)

Laura Viviana Tovar Pérez: 3 (Individual Femenino, Dobles Femenino y Equipos Femenino)

Ronal Longa Mosquera (Atletismo): 2 (100 Mts Planos Masculino y 4×100 Mts Relevo Masculino)

Johana Cristina Sandoval Perdomo (Billar): 2 (Carambola a Tres Bandas Individual Femenino y Carambola a Tres Bandas Parejas Mixto)

Daniela Verswyvel García (Esquí Náutico): 2 (Figuras Femenino y Overall Femenino)

John Edward Tascón Holguín (Patinaje de carreras): 2 (1.000 Mts Sprint Masculino y 500 Mts más Distancia Masculino)

María Paula Tovar Pérez (Squash): 2 (Dobles mixto y Equipos Femenino)

Juan Sebastián Gómez Iregui (Tenis): 2 (Dobles Masculino y Dobles Mixto)

Carlos Andrés Sanmartín Díaz (Atletismo): 1 (3.000 Metros Obstáculos Masculino)

César Alberto Herrera Cortés (Atletismo): 1 (Maratón Marcha Masculino)

Bernardo Baloyes Navas (Atletismo): 1 (4×400 Mts Relevo Mixto)

Karla Andrea Vélez Fuentes (Atletismo): 1 (4×400 Mts Relevo Femenino)

Martha Valeria Araújo Sinisterra (Atletismo): 1 (100 Mts Vallas Femenino)

Natalia Carolina Linares González (Atletismo): 1 (Salto de Longitud)

Luis Oswaldo Rincón Reyes (Ciclismo BMX Freestyle): 1 (Park Masculino)

Camila Gabriela Camilo Bravo (Boxeo): 1 (65 Kgs Femenino)

Daniel Alfonso Pacheco Cipagauta (Canotaje): 1 (C2-200 Mts Parejas Masculino)

Santiago Correa Jaramillo (Esquí Náutico): 1 (Slalom Masculino)

Diego Alexander Giraldo Garzón (Gimnasia de Trampolín): 1 (Sincronizado Masculino)

Samantha Antonella Baños Resurrección (Natación carreras): 1 (200 Mts Mariposa Femenino)

Sirena Corolina Rowe Cervantes (Natación Carreras): 1 (4×100 Mts Libre Femenino)

Andrés Felipe Herrera González (Squash): 1 (Equipos Masculino)

Pablo Orlando Tello Herrera (Voleibol Sala): 1 (Equipo Masculino)

2.PLATA

Alfredo Arturo Quintana Venegas (Bowling): 2 Sencillos Masculino y Equipos Masculino

Andrés Felipe Manzano Espinosa (Levantamiento de Pesas): 2 (Arranque 71 Kgs y Envión 71 kgs)

Iván Camilo López Gasca (Tiro Deportivo): 2 (Rifle 3×20 Individual y Rifle Tendido Equipos Masculino)

Pablo Alvira Bernal (Esquí Náutico): 2 (Slalom Masculino y Figuras Masculino)

Sirena Corolina Rowe Cervantes (Natación carreras): 2 (50 Mts Libre Femenino y 50 Mts Mariposa Femenino)

Manuel Hernando Otálora Ortiz (Bowling): 1 (Equipos Masculino)

Camila Andrea Valbuena Roa (Ciclismo Pista): 1 (Persecución Equipos Femenino)

Daniela Verswyvel García (Esquí Náutico): 1 (Salto)

Esteban Caro Hurtado (Tiro Deportivo): 1 (Trap Equipos Masculino)

Gabriela Rusinque Zarabanda (Natación Clavados): 1 (Trampolín 3 Mts Femenino)

Jasmín Pistelli Palomino (Natación carreras): 1 (4×200 Mts Libre Femenino)

Mariana Andrea Cabezas Garzón (Natación carreras): 1 (4×200 Mts Libre Femenino)

Luis Jhancarlos González Ortiz (Patinaje Skateboarding): 1 (Street Masculino)

John Edward Tascón Holguín (Patinaje de carreras): 1 (200 Mts Meta Contrameta Masculino)

José Manuel Viáfara Fori (Boxeo): 1 (65 Kgs Masculino)

Karla Andrea Vélez Fuentes (Atletismo): 1 (800 Mts Planos Femenino)

Laura Valentina Pardo Garzón (Gimnasia Artística): 1 (Equipos Femenino)

Alix Valentina Sánchez Escalona (Gimnasia Artística): 1 (Equipos Femenino)

Sofía Marín Díaz (Gimnasia Artística): 1 (Equipos Femenino)

Margarita Paola Conde Sarmiento (Surf): 1 (Longboard Femenino)

Martha Valeria Araújo Sinisterra (Atletismo): 1 (Salto de Longitud Femenino)

Mayra Alexandra Gaviria Maldonado (Atletismo): 1 (Lanzamiento de Martillo Femenino)

Paula Tatiana Flechas Rodríguez (Gimnasia Rítmica): 1 (3 Aros 2 Balones Femenino)

Ronal Longa Mosquera (Atletismo): 1 (200 Mts Planos Masculino)

Samantha Antonella Baños Resurrección (Natación carreras): 1 (100 Mts Mariposa Femenino)

Tatiana Catalina Prieto Aljure (Esgrima): 1 (Florete Equipos Femenino)

Juliana Pineda Valencia (Esgrima): 1 (Florete Equipos Femenino)

Víctor Alexánder Barón Macías (Canotaje): 1 (K4-200 Mts Mixto)

Miguel Ángel Pinzón Onatra (Canotaje): 1 (K4-200 Mts Mixto)

Yojan Camilo Chaverra Córdoba (Atletismo): 1 (110 Mts Vallas Masculino)

Yeferson De la Hoz Rodríguez (Voleibol Playa): 1 (Equipo masculino)

3.BRONCE

Carlos Javier Quinchará Forero (Triatlón): 2 (Individual Masculino y Parejas)

Víctor Alexánder Barón Macías (Canotaje): 2 (K4-200 Mts Masculino y K2-200 Mts Masculino)

Helen Sofía Lozano Daza (Voleibol Coliseo): 1 (Equipo Femenino)

Laura Alejandra Lucas Pineda (Voleibol Coliseo): 1 (Equipo Femenino)

Alfredo Arturo Quintana Venegas (Bowling): 1 (Dobles Masculino)

Andrea Yurani González Góngora (Lucha): 1 (57 Kgs Femenino)

Andrés Felipe Herrera González (Squash): 1 (Dobles Masculino)

Andrey Quintero Porras (Vela): 1 (Ilca 7 Masculino)

Carlos Armando Urrea Marulanda (Ecuestres): 1 (Salto Equipos Mixto)

Carlos Hernando Ramírez Borrero (Ecuestres): 1 (Salto Equipos Mito)

Ángelo Paul Santofimio Orjuela (Fútbol Sala): 1 (Equipo Masculino)

David Felipe Paz Rocha (Taekwondo): 1 (Equipos Tk3 Masculino)

Éider Orlando Arévalo Truque (Atletismo): 1 (Media Maratón Marcha Masculino)

Gabriela Rusinque Zarabanda (Natación Clavados: 1 (Trampolín 1 Mt Femenino)

Iván Camilo López Gasca (Tiro Deportivo): 1 (Rifle Equipos Masculino)

Mariana Andrea Cabezas Garzón (Natación carreras): 1 (400 Mts Combinado Femenino)

Nico Russi Ochiai (Patinaje Skateboarding): 1 (Park Femenino)

Noé Osorio Jaramillo (Esquí Náutico): 1 (Figuras Masculino)

Sebastián Martínez Muñiz (Esquí Náutico): 1 (Overall Masculino)

Sofia Marín Díaz (Gimnasia Artística): 1 (Barras Asimétricas Femenino)

Valeria Arboleda Mendoza (Boxeo): 1 (60 Kgs Femenino)

Miguel Ángel Pinzón Onatra (Canotaje): 1 (K2-200 Mts Masculino)

Con este desempeño, el Equipo?Bogotá cierra su participación en los Juegos Bolivarianos con la satisfacción del deber cumplido y la convicción de que el trabajo disciplinado, el talento y la unión hacen posible resultados extraordinarios. Más allá de las medallas, queda el orgullo de haber representado a la ciudad con entrega y pasión, dejando una huella que inspira y abre camino para nuevos retos deportivos.