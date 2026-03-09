Cortes de luz este martes 10 de marzo de 2026 en Bogotá, Soacha, Chía y Cajicá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 10 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y los municipios de Soacha, Chía y Cajicá, Cundinamarca.
Localidad de Bosa
Barrio San Diego Bosa. De la carrera 79 a carrera 81 entre calle 75 Sur a calle 77 Sur – Desde las 4:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.
Localidad de La Candelaria
Barrio La Catedral. De la calle 10 a calle 13 entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio San Francisco. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Puente Aranda
Barrio La Florida Occidental. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 30 a carrera 32 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Pensilvania. De la carrera 30 a carrera 32 entre calle 6 a calle 8 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Teusaquillo
Barrio Alfonso López. De la carrera 24 a carrera 26 entre calle 4 a calle 6 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usaquén
Barrio La Calleja. De la calle 131 a calle 133 entre carrera 18 a carrera 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usme
Barrio El Uval Rural. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Uval –
Municipios aledaños a Bogotá
Municipio de Soacha (Comuna 1), Cundinamarca
Barrio Santa Ana I Sector. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 12 Sur a calle 14 Sur – Desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.
Municipio de Chía, Cundinamarca
Centro Comercial Centro Chía. Sector Canelón – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Vereda Fagua. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Vereda Chuntame. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.