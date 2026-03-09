Cortes de luz este martes 10 de marzo de 2026 en Bogotá, Soacha, Chía y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 10 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y los municipios de Soacha, Chía y Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio San Diego Bosa. De la carrera 79 a carrera 81 entre calle 75 Sur a calle 77 Sur – Desde las 4:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de La Candelaria

Barrio La Catedral. De la calle 10 a calle 13 entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio San Francisco. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio La Florida Occidental. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 30 a carrera 32 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Pensilvania. De la carrera 30 a carrera 32 entre calle 6 a calle 8 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Alfonso López. De la carrera 24 a carrera 26 entre calle 4 a calle 6 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio La Calleja. De la calle 131 a calle 133 entre carrera 18 a carrera 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio El Uval Rural. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Uval –

Municipios aledaños a Bogotá

Municipio de Soacha (Comuna 1), Cundinamarca

Barrio Santa Ana I Sector. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 12 Sur a calle 14 Sur – Desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Municipio de Chía, Cundinamarca

Centro Comercial Centro Chía. Sector Canelón – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Vereda Fagua. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipio de Cajicá, Cundinamarca

Vereda Chuntame. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.