El IDPC abre convocatoria para integrar el Banco de Expertos en Bogotá 2026

Imagen: IDPC

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) abre la convocatoria para integrar el Banco de Expertos del Portafolio de Estímulos 2026 en Bogotá, una invitación dirigida a expertos en arte, cultura y patrimonio interesados en aportar su conocimiento y experiencia a este importante programa de fomento cultural.

Las personas seleccionadas como jurados tendrán la responsabilidad de evaluar las propuestas presentadas al Programa Distrital de Estímulos – PDE 2026, una de las principales estrategias de fortalecimiento del sector cultural en la ciudad. A través de este programa, el IDPC impulsa iniciativas que promueven el reconocimiento, la investigación y la apropiación social del patrimonio cultural de Bogotá.

En esta edición, el portafolio del IDPC incluye siete estímulos diferentes, orientados a promover procesos participativos, interdisciplinarios e inclusivos que contribuyan a la activación del patrimonio cultural de la ciudad. Estas oportunidades están dirigidas a proyectos e iniciativas que aporten a la investigación, valoración y apropiación del patrimonio cultural desde diversos campos del conocimiento, la creación artística y la gestión cultural.

Postulación y plazos

Las personas interesadas en formar parte del Banco de Expertos para las becas podrán realizar su inscripción a través de la plataforma habilitada hasta el 1 de abril de 2026 a las 5:00 p. m. (hora legal colombiana).

En el caso de los Premios, la fecha límite para inscribirse al Banco de Expertos es el viernes, 20 de marzo de 2026, con corte de hora igual que en el caso de las becas (5:00 p.m.).

Para el primer semestre de 2026, se destinará un total de $42 millones para la selección y participación de jurados, en un esfuerzo conjunto entre el IDPC y el Museo de Bogotá, con el propósito de fortalecer los procesos de evaluación y acompañamiento a las iniciativas culturales de la ciudad.

Ser jurado del Portafolio de Estímulos representa una oportunidad para contribuir al reconocimiento, protección y proyección del patrimonio cultural de Bogotá, acompañando proyectos impulsados por comunidades, investigadores, artistas y gestores culturales.