Defensoría reportó 864 incidentes y otras anomalías durante el proceso electoral

–La Defensoría del Pueblo, que acompañó la jornada electoral del día de hoy a través de sus 42 defensorías regionales y el nivel central, con 1710 funcionarias y funcionarios y 424 defensoras y defensores públicos, indicó que en términos generales, valora positivamente el desarrollo de la jornada, en particular, por la respuesta oportuna de las autoridades frente a las quejas presentadas por la ciudadanía y por la participación activa de la población en este proceso electoral.

No obstante, el monitoreo defensorial permitió identificar retos estructurales y operativos que son llamados al fortalecimiento de las instituciones para mejorar la prevención, la organización electoral y las garantías para el ejercicio pleno de los derechos políticos.

Durante la jornada electoral, en la Defensoría del Pueblo se reportaron 864 incidentes, en todos los departamentos del país:

Tipo de incidente N°

-Puestos con jurados incompletos 286

-Otro tipo de incidentes 157

-Limitaciones para personas con discapacidad 79

-Incidentes relacionados con el censo electoral 47

-Puestos afectados por ola invernal 40

-Inicio de jornada no oportuna 40

-Presencia de publicidad política indebida cerca del puesto de votación opersonas con material electoral visible 37

-Afectaciones a la infraestructura del puesto 29

-Comportamientos indebidos por parte de testigos 30

-Problemas de señalización en los puestos de votación 27

-Presunta coacción o manipulación del voto 24

-Presunta compra de votos 18

-Demoras causadas por la biometría 10

-Falta de kits electorales 8

-Protestas o manifestaciones que afectan la jornada electoral 7

-Situaciones de seguridad 5

-Limitaciones para pueblos étnicos 6

-Limitaciones para personas con OSIGNH 5

-Exigencia de documento adicional para votar 1

-Presunto trasteo de votos 1

-Cierre antes o después de las 4:00 PM 5

-Tarjetones insuficientes en el puesto de votación 1

-Traslado de puesto 1

-Total 864

1. Compra de votos, movilización irregular y otras conductas

Se tuvo el reporte de varias capturas por presunta compra de votos, comparendos por la realización de publicidad política el día de las elecciones y denuncias por toma de fotografías al interior de los cubículos de votación.

Respecto a la compra de votos, las autoridades incautaron importantes sumas de dinero (3.760 millones), presuntamente destinadas a esa actividad, lo que evidencia que siguen operando redes de corrupción electoral. Asimismo, se reportaron

hechos de trasteo de votos en la frontera con Venezuela, particularmente en la ciudad de Cúcuta, así como episodios de votación masiva y posibles esquemas de movilización irregular de votantes en algunos territorios.

Estos casos representaron una característica general de la jornada, y si bien se destaca la oportuna intervención de las autoridades, esto muestra que aún enfrentamos un reto importante como sociedad en términos de cultura política

democrática. Igualmente, este tipo de prácticas deben investigarse con rigor, porque afectan la transparencia del proceso y la confianza ciudadana en la democracia.

2. Incidentes en los puestos electorales

En términos generales, la organización electoral garantizó el adecuado funcionamiento de los puestos de votación a nivel nacional. Sin embargo, se presentaron algunos incidentes en relación con aspectos logísticos, tales como retrasos en la apertura de algunos puestos, confusión entre votantes para acceder a su lugar de votación, la falta de papelería en braille, la insuficiente señalización interna y externa de los puestos, errores en la recepción de las firmas de la

ciudadanía y fallas en la accesibilidad de algunos puestos para personas con discapacidad.

También hubo traslados en puestos de votación en San Antero, Córdoba, debido a protestas de la comunidad por el mal estado de la vía, deteriorada por la ola invernal.

3. Conductas irregulares de integrantes de mesas de votación

En el marco de seguimiento realizado por la Defensoría del Pueblo, se identificaron algunas dificultades por parte de integrantes de las mesas de votación, que habrían sugerido el sentido del voto en algunos casos, realizado preguntas

improcedentes a votantes o emitido opiniones de carácter político sin el debido respeto ni neutralidad que exige la función electoral.

Se presentaron algunas dificultades con el tarjetón de la consulta, porque la información brindada por los integrantes de la mesa sobre su existencia fue interpretada en algunos casos como injerencia indebida por falta de conocimiento de la ciudadanía sobre la forma como debía ser anunciada esta opción.

4. Fallas en el suministro de energía y conectividad en la red de internet y otros problemas relacionados con la infraestructura del puesto de votación.

En diferentes lugares del país se reportaron afectaciones al fluido eléctrico y el acceso a internet. Las autoridades respondieron oportunamente a los inconvenientes presentados; no obstante, se registraron retrasos en algunos casos,

como en Vichada, cuya capital permaneció sin electricidad durante toda la jornada, garantizándose el suministro únicamente para los puestos de votación.

Adicionalmente, en Tolima se registraron fallas en el fluido eléctrico en Carmen de Apicalá, Melgar y Coello. A ello se suman Tiquisio, en Bolívar, donde se reportó ausencia de suministro eléctrico en el municipio, mitigada parcialmente

con planta eléctrica en el puesto de votación, y Bojayá, en Chocó, donde se informó falta de suministro eléctrico directamente en el puesto.

5. Situaciones de seguridad

En los días previos a la jornada electoral se registraron enfrentamientos y hostigamientos armados en varios territorios. Pese a la gravedad de algunos de estos hechos, las situaciones no derivaron en una interrupción generalizada del ejercicio del voto el día de las elecciones.

Uno de esos casos fue el de Santa Rosa del Sur (Bolívar), donde combates entre las AGC y el Eln en la noche del 7 de marzo dejaron siete heridos, impidieron el acceso de la comunidad a las urnas y generaron incertidumbre sobre la suerte

del personal de la Registraduría y del material electoral, aunque posteriormente se reportó que la situación se había normalizado.

Durante la jornada electoral se registraron algunos incidentes relacionados con el conflicto armado y manifestaciones ciudadanas, como enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados y la destrucción de material electoral en Calamar

(Bolívar).

En Valdivia (Antioquia), un hostigamiento armado contra la fuerza pública en la vereda La Paulina ocurrió cerca de dos puestos rurales de votación; en Yondó (Antioquia), se informaron enfrentamientos en la zona rural de San Francisco;

y en Bajo Calima, Buenaventura (Valle del Cauca), también se dieron combates entre fuerza pública y disidencias de las Farc.

También hubo un hostigamiento armado el 6 de marzo en Aracataca, Magdalena, en el resguardo indígena Serankua, por enfrentamientos entre el EGC y las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Aunque se reportó normalidad en el desarrollo de la jornada electoral, los indígenas y habitantes de la vereda reportaron temores para ir a votar.

Asimismo, tuvimos denuncias de presiones de grupos armados a favor de ciertas candidaturas en Antioquia, Caquetá, Valle del Cauca, Guaviare, Meta, Urabá, Huila, Nariño y Norte de Santander, las cuales deben ser investigadas por las

autoridades competentes.

Aunque no se trata de hechos generalizados en todo el país, sí muestran que en algunos territorios donde persiste la presencia de actores armados ilegales las elecciones siguen desarrollándose en un contexto de riesgo.

A pesar de estas dificultades, en la mayor parte del país la jornada ha transcurrido con relativa normalidad y con amplia participación ciudadana. Millones de personas han podido acudir a las urnas y eso demuestra que, pese a las dificultades, la democracia colombiana sigue en pie y la ciudadanía mantiene su voluntad de participar. También se destaca el importante apoyo de las misiones de observación internacional que han reforzado las garantías con que se ha

desarrollado esta jornada.