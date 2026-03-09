Esta es la programación de cortes de agua en barrios de Bogotá y Soacha del 9 al 13 de marzo del 2026

Foto: Acueducto de Bogotá.

Conoce los cortes de agua en barrios de Bogotá y en el municipio de Soacha en Cundinamarca, programados durante la semana del 9 al 13 de marzo del 2026, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Zonas con cortes de agua en Bogotá y en Soacha del 9 al 13 de marzo del 2026

Lunes 9 de marzo de 2026

Localidad de Engativá

Villas de Granada. De la calle 80 a la calle 72, entre la carrera 107 a la carrera 114. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Martes 10 de marzo de 2026

Localidad de Engativá

Graces Navas. De la calle 80 a la calle 72, entre la carrera 96 a la carrera 107. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Chapinero

Juan XXIII, María Cristina. De la calle 72 a la calle 64, entre la carrera 2 Este a la carrera 7. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de válvula.

Localidad de Suba

Tibabuyes II. De la carrera 136A a la carrera 147, entre la calle 144 a la diagonal 151. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de macromedidor.

Almirante Colón, Altos de Chózica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casablanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, Delmonte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Villa Alcázar, Villa Elisa.

De la diagonal 157 a la calle 127C, entre la carrera 72 a la carrera 79C. Desde las 5:00 p. m. hasta por 12 horas. Debido a prueba de estanqueidad de tanque.

Localidad de Bosa

El Jardín, El Toche, La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio, San José.

De la diagonal 73G Sur a la calle 94A Sur, entre la carrera 77G a la carrera 87I. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Ciudad Bolívar

Nuevo Chile, Surbana, Motorista, Villa Nora, Olarte, José A. Galán, Llanos de Bosa, Jiménez de Quesada, Carlos Albán, San Diego, Islandia, Gran Colombiano.

De la calle 6 a la calle 53 Sur, entre la carrera 69A a la carrera 104. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Localidad de Barrios Unidos

Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía, Siete de Agosto.

De la carrera 14 a la avenida carrera 30, entre la calle 24 a la calle 80. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Miércoles 11 de marzo de 2026

Localidad de Engativá

La Granja. De la calle 80 a la calle 72, entre la carrera 72 a la carrera 86. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

Toscana, Tibabuyes, Lisboa, San Pedro. De la carrera 129 a la carrera 150D, entre la calle 129 a la diagonal 138F. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de macromedidor.

Localidad de Suba

Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa. De la transversal 60 a la carrera 71, entre la calle 100 a la calle 116. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Municipio de Soacha (Cundinamarca)

Soacha Centro, Colmena, Gallineral. De la carrera 4 a la carrera 5, entre la calle 10 a la calle 12. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Kennedy

Tintalá, Osorio II, Patio Bonito, Calandaima, Osorio III, Galán, María Paz, Ciudad de Techo II, Tintal, Puerta del Sol.

De la avenida calle 8 a la calle 38 Sur, entre la carrera 72 a la avenida Ciudad de Cali. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Localidad de San Cristóbal

Granada Sur, Montebello, San Blas, San Isidro, Suramérica, Veinte de Julio, Villa de los Alpes I, El Playón, Granjas de Santa Sofía, Granjas San Pablo, La Picota, Marco Fidel Suárez, Marco Fidel Suárez I, Molinos del Sur, San Jorge Sur, Arboleda Sur.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Jueves 12 de marzo de 2026

Localidad de Chapinero

Chapinero. De la calle 60 a la calle 72, entre la carrera 7 a la carrera 13. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Provivienda Oriental, Carvajal.

De la avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Puente Aranda

Estación Central, Industrial Centenario. De la avenida calle 13 a la avenida calle 20, entre la carrera 36 a la avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Suba

Campanella, Tuna Baja, Salitre Suba. De la carrera 92 a la carrera 101, entre la calle 153 a la calle 165. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de macromedidor.

Localidad de Suba

Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés. De la carrera 104 a la carrera 118, entre la calle 145 a la calle 153. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de macromedidor.

Localidad de Kennedy

Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Dindalito (parcial). De la avenida calle 43 Sur a la calle 38 Sur, entre la avenida Ciudad de Cali a la carrera 89B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Ciudad Bolívar

Casablanca, Candelaria Cuarta Etapa, Candelaria La Nueva, Rincón de los Ángeles, Universidad Distrital.

De la calle 60 Sur a la calle 63 Sur, entre la carrera 42A a la carrera 53. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Localidad de Usme

Fiscala, Alaska, Porvenir, Nuevo San Andrés, Aurora de Usme, Barranquillita, Pedregal, Santa Librada, La Andrea, Gran Yomasa, Usme Centro, Uval, Hospital Usme, Ciudadela Nuevo Usme, Piedra Herrada.

Desde las 3:00 p. m. hasta por 10 horas. Debido a renovación de caudalímetros.

Viernes 13 de marzo de 2026

Localidad de Usaquén

El Redil, San Antonio Norte, La Uribe. De la calle 170 a la calle 189, entre la carrera 7 a la carrera 9. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a cambio de macromedidor.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: