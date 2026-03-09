Trabajo sí hay en Bogotá: Acceda a 100 vacantes laborales de asesores comerciales o multiskill con postulación virtual este lunes 9 de marzo

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 100 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ este lunes 9 de marzo de 2026. La convocatoria trae vacantes para asesores comerciales o asesores multiskill. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.

Feria de empleo virtual de ‘Talento Capital’ en Bogotá

Accede a 100 vacantes para asesores comerciales o asesores multiskill, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Partners Telecom Colombia S.A.S. ¿Te interesa? ¡Esta es tu oportunidad!

Detalles de la convocatoria:

Hoja de vida actualizada.

Copia de cédula de ciudadanía.

Formación o educación requerida: desde bachillerato.

Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.

Postúlate este lunes 9 de marzo de 2026.

Confirma tu asistencia diligenciando el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

Ingresa al proceso virtual y entrevistas, se realizará a través de la plataforma Teams, haciendo clic aquí.

Conoce más detalles de esta Feria de Empleo Virtual, a través de la siguiente pieza gráfica: