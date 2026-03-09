Trabajo sí hay en Bogotá: Acceda a 100 vacantes laborales de asesores comerciales o multiskill con postulación virtual este lunes 9 de marzo
Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.
¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 100 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ este lunes 9 de marzo de 2026. La convocatoria trae vacantes para asesores comerciales o asesores multiskill. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!
La estrategia ‘Talento Capital’ es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.
Feria de empleo virtual de ‘Talento Capital’ en Bogotá
Accede a 100 vacantes para asesores comerciales o asesores multiskill, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Partners Telecom Colombia S.A.S. ¿Te interesa? ¡Esta es tu oportunidad!
Detalles de la convocatoria:
- Hoja de vida actualizada.
- Copia de cédula de ciudadanía.
- Formación o educación requerida: desde bachillerato.
- Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.
Postúlate este lunes 9 de marzo de 2026.
Confirma tu asistencia diligenciando el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.
Ingresa al proceso virtual y entrevistas, se realizará a través de la plataforma Teams, haciendo clic aquí.
Conoce más detalles de esta Feria de Empleo Virtual, a través de la siguiente pieza gráfica: