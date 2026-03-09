Mojtabá Jameneí fue elegido nuevo líder supremo de Irán

–(Imagen @Irán). Seyed Mojtabá Jameneí, el segundo hijo del ayatolá Alí Jameneí, quien fue asesinado en el primer día de los masivos bombardeos de Washington y Tel Aviv contra Teherán, se convirtió en el nuevo líder supremo del país. Mojatabá Jameneí, de 56 años, tendrá la última palabra en todos los asuntos de Estado y desempeñará la función de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria, a los que su padre otorgó más poder durante sus casi 47 años de mandato.

#Breaking: The Assembly of Experts elected Ayatollah Mojtaba Khamenei as the third Supreme Leader of Iran

Traducción: La Asamblea de Expertos eligió al Ayatolá Mojtaba Jamenei como tercer Líder Supremo de Irán

El ayatolá «es presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos», indicó el organismo en un comunicado difundido por medios iraníes.

La asamblea «no dudó ni un minuto» en elegir a Mojtaba Jamenei, a pesar de «la brutal agresión criminal de Estados Unidos y del malvado régimen sionista».

Poco después, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo en un comunicado que estaba «lista para la obediencia total y el autosacrificio en el cumplimiento de las órdenes divinas» del ayatolá Mojtaba Jamenei.

Ciudadanos se congregan en Teherán para celebrar la elección del ayatolá Mojtabá Jameneí como el tercer líder de la Revolución Islámica de Irán.



El presidente estadounidense Donald Trump había desestimado anteriormente al clérico de 56 años, al calificarlo como un «peso ligero».

Este domingo, insistió en que Washington debía tener voz en el nombramiento del nuevo líder. «Si no obtiene nuestra aprobación no va a durar mucho», declaró a ABC News antes de que se hiciera el anuncio.

¿Quién es el nuevo lider iraní?

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en Mashhad, una ciudad de gran importancia religiosa en el noreste de Irán, Jameneí estudió teología desde su adolescencia y en 1999 continuó sus estudios para convertirse en clérigo.

Sus relaciones políticas comenzaron a formarse durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, cuando sirvió en un batallón donde entabló relaciones duraderas con figuras que luego ascendieron a altos cargos en el aparato de seguridad iraní. Parece tener fuertes vínculos con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y con la milicia Basij.

Asimismo, mantuvo comunicación constante con los comandantes militares y los líderes del Frente de Resistencia, en particular con Hassan Nasrallah, el máximo líder de Hezbolá, y Qassem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds, la unidad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ambos fueron asesinados por EE.UU. e Israel.

El nuevo líder supremo de Irán es viudo y tiene tres hijos. En 2019 fue sancionado por EE.UU. tras ser acusado de promover, según se dijo textualmente, «las ambiciones regionales desestabilizadoras y los objetivos internos opresivos de su padre». (Información RT).